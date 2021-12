V USA podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí převažuje varianta omikron

Washington - Ve Spojených státech začala převažovat varianta omikron. Připadá na ni 73 procent nových případů zaznamenaných za poslední týden, uvedlo v pondělí Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Dosud v zemi převažovala varianta delta. Texas ohlásil první úmrtí v souvislosti s variantou omikron, informovala agentura Reuters.

V mnoha částech Spojených států je při tom podíl varianty omikron ještě vyšší, uvedla agentura AP. Nová varianta představuje zhruba 90 procent případů například v oblasti New Yorku či na jihovýchodě USA.

Texaské úřady ohlásily v pondělí první úmrtí v souvislosti s variantou omikron. Podle serveru ABC News se pravděpodobně jedná o první takové úmrtí na území USA. V souvislosti s nákazou variantou omikron zemřel padesátiletý muž, který nebyl naočkovaný a trpěl dalšími předchozími chorobami.

Podíl varianty omikron na nových případech nákazy v prosinci prudce vzrostl. Podle opravených údajů CDC nová varianta představovala mezi koncem listopadu a začátkem prosince méně než procento případů, následující týden to již bylo 13 procent případů.

Před nástupem omikronu v zemi převažovala varianta delta, která od konce června představovala přes 99 procent nových případů koronavirové infekce.

Podle odborníka Ameshe Adaljy z Univerzity Johnse Hopkinse je kontakt Američanů s novou variantou takřka nevyhnutelný. "Pokud pěstujete nějakou podobu společenských vztahů a máte nějaký druh společenského života, tak (varianta) omikron bude něco, s čím se setkáte," uvedl Adalja.

Kvůli šíření koronavirové infekce vydaly CDC a americké ministerstvo zahraničí nová varování před cestováním do některých evropských zemích. Do nejvyššího čtvrtého stupně varování úřady zařadily Španělsko, které patří k nejoblíbenějším destinacím amerických turistů, Finsko, San Marino či Gibraltar. V tomto stupni se v současnosti nachází většina evropských zemí, a to včetně České republiky. Do zemí ve čtvrtém stupni úřady důrazně doporučují necestovat. Nejedná se však o zákaz.