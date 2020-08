V USA možná padl globální teplotní rekord 54,4 st. C

Los Angeles - V kalifornském Údolí smrti byla v neděli zaznamenána teplota vzduchu 130 stupňů Fahrenheita (54,4 stupně Celsia), což by byla nejvyšší hodnota naměřená kdekoli na Zemi za posledních více než 100 let. S odvoláním na americkou Národní meteorologickou službu (NWS) o tom informovala agentura Reuters.

"Bude-li ověřená, pak to bude nejvyšší teplota oficiálně potvrzená od července 1913," uvedla pobočka NWS v Las Vegas, která provozuje meteorologickou stanici v lokalitě Furnace Creek, z níž v neděli odpoledne přišel mimořádný záznam. Představitel Světové meteorologické organizace (WMO) Randy Cerveny už v rozhovoru s deníkem The Washington Post uvedl, že měření se zdá být "legitimní" a že jeho instituce by jej měla "předběžně přijmout".

Ze zmíněného července 1913 pochází absolutní rekord Údolí smrti, který zároveň WMO bere jako nejvyšší teplotu naměřenou na zemském povrchu. Teploměr tehdy v Greenland Ranch zaznamenal maximum ve výši 134 stupňů Fahrenheita (56,7 stupně Celsia).

Zpravodajský web BBC ovšem podotýká, že tento rekord v roce 2016 zpochybnil historik meteorologie Christopher Burt, stejně jako další podobně vysokou hodnotu hlášenou z Tuniska v roce 1931. Nedělní údaj z Furnace Creek by se tedy mohl stát "nejvyšší teplotou všech dob spolehlivě naměřenou na Zemi". Dosud údajně toto prvenství držela hodnota 129,2 stupně Fahrenheita naměřená rovněž v Údolí smrti v roce 2013.

Kalifornie se aktuálně potýká se silnou vlnou veder, která trápí také sousední státy Arizonu a Oregon a boří teplotní rekordy na vícero místech. Mimořádně horké počasí má vrcholit dnes a v úterý, NWS ovšem avizovala, že velká vedra na jihozápadě Spojených států vydrží až do dalšího víkendu.

Extrémní počasí v Kalifornii už nyní provází lesní požáry a meteorologové varovali, že situace by se mohla zhoršit. "Očekává se, že bouřky s vydatným blýskáním od Nevady, východní Kalifornie až po jihozápad Montany budou vyvolávat nové požáry nebo posilovat jejich aktivitu," uvedla NWS.