V USA lze nyní tabák a e-cigarety kupovat až od 21 let

Washington - Ve Spojených státech už platí zákon, podle nějž lze kupovat a užívat tabákové výrobky i jejich elektronické alternativy až od věku 21 let. Zákon schválený minulý týden Kongresem podepsal prezident Donald Trump. Informoval o tom server CNN s odvoláním na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Dosud bylo v USA možné klasické a elektronické cigarety i příslušné kuřácké směsi zakoupit podle federálního nařízení od 18 let. Některé státy USA ale měly přísnější opatření a už schválením zákona požadovaly hranici 21 let. Přísněji z vlastního rozhodnutí postupovaly také mnozí prodejci. Příkladem je společnost Walmart, která ve svých obchodech minimální věk na jakékoli kuřácké produkty už dříve stanovila na 21 let.

Ke zvýšení minimálního věku pro legální užívání cigaret přistoupily Spojené státy kvůli aktuálním případům úmrtí a poškození plic dávaných do souvislosti s elektronickými cigaretami. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v současné době eviduje 54 takových úmrtí a přes 2500 případů poškození plic.

Příčina závažných poškození plic stále není objasněna, CDC ale jako problematickou látku identifikovala acetát vitaminu E. To je syntetická forma vitaminu E, který patří k nejdůležitějším antioxidantům v těle. Acetát vitaminu E, známý také jako alfa-tokoferyl acetát, se běžně používá v prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření nebo péči o pokožku. Zmíněná látka se do kuřáckých směsí přidává jako aditivum, především kvůli zahuštění produktů obsahujících kanabinoid THC.