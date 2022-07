V USA evakuovali kvůli požáru část Yosemitského parku, ohroženy jsou i sekvoje

Washington - Americké úřady uzavřely kvůli lesnímu požáru část Yosemitského národního parku a evakuovaly z něj stovky lidí. Požár ohrožuje tamní starobylé sekvoje. Správa parku, který je od roku 1984 na seznamu světového dědictví UNESCO, na místo vyslala pracovníky, aby kmeny mohutných stromů obalili nehořlavými fóliemi, oznámila agentura AP.

Plameny ohrožují podle mluvčí hasičského oddělení parku Nancy Phillipeové asi 500 vzrostlých sekvojí.

Příčina požáru v háji Mariposa zatím není jasná a vyšetřuje se. S ohněm bojuje 300 hasičů, jimž pomáhají vrtulníky.

Sekvojovce obrovské rostou v sedmi desítkách hájů na západních svazích kalifornské Sierra Nevady. Stáří některých z nich se odhaduje až na 2000 let. Byly považovány za ohnivzdorné, ale s přibývajícími ničivými požáry způsobenými suchem a množstvím podrostu tuto odolnost ztrácejí.

V minulých dvou letech byla při požárech, které vznikly po úderu bleskem, zničena až pětina z původních 75.000 sekvojovců.

Požár u turistické trasy Washburn se rozhořel ve čtvrtek a podle Phillipeové nic nenasvědčuje tomu, že by ho mohl způsobit přírodní jev. Na dým stoupající z lesa upozornili turisté. Sekvojový háj leží u jižního vchodu do parku a všichni návštěvníci odtud byli evakuováni. Do pátečního večera se plameny rozšířily na plochu 188 hektarů.