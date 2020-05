V USA druhý den za sebou kvůli koronaviru méně než 900 úmrtí

Washington - Ve Spojených státech zemřelo kvůli koronaviru během uplynulých 24 hodin méně než 900 lidí, a to druhý den za sebou, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na Univerzitu Johnse Hopkinse. Země s 328 miliony obyvatel do pondělních 20:30 místního času (dnešních 02:30 SELČ) zaznamenala 830 úmrtí. O den dříve to bylo 776 úmrtí.

AFP poznamenala, že je ještě příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda toto zpomalení naznačuje skutečný trend.

Denní bilance se v USA několik týdnů držela mezi 1000 a 2500 mrtvými. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

Spojené státy jsou zdaleka nejhůře postiženou zemí z hlediska počtu nakažených i počtu obětí. Ten v pondělí překročil hranici 80.000 mrtvých. Potvrzených případů nákazy je více než 1,34 milionu.

Celkově ve světě počet nakažených překročil 4,1 milionu a počet úmrtí 280.000, vyplývá z údajů univerzity, která situaci s pandemií globálně monitoruje a své údaje průběžně aktualizuje.