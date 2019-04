Washington - V USA se bude příští týden dražit poslední sdělení Adolfa Hitlera, jemuž se říká "sebevražedný vzkaz". Hitler v něm vysvětluje své odmítnutí odjet z Berlína v dubnu 1945, kdy město obkličovala sovětská armáda. Dopis je určený polnímu maršálovi Ferdinandu Schörnerovi, který byl posledním vrchním velitelem německé armády za nacistického režimu. Dražba je ohlášená na 30. dubna v aukční síni Alexander Historical Auction, která na své stránce uvádí, že by Hitlerův vzkaz mohl být prodán za 60.000 až 80.000 dolarů (1,4 až 1,8 milionu korun).

Dopis se označuje za jediný důkaz toho, že se Hitler rozhodl zůstat v obleženém městě, napsal izraelský server Ynet. Schörnerovi byl telegram zaslán 24. dubna 1945, tedy čtyři dny po Hitlerových 56. narozeninách.

"Zůstanu v Berlíně, abych se čestným způsobem zúčastnil rozhodující bitvy pro Německo a byl dobrým příkladem všem těm, kdo zůstanou. Domnívám se, že tímto způsobem Německu posloužím nejlépe," stojí ve vzkazu.

"Vy ostatní musíte napnout veškeré úsilí a zvítězit v boji o Berlín. Můžete tomu rozhodujícím způsobem napomoci tím, že budete co nejdříve postupovat na sever," pokračuje telegram.

Bill Panagopulos z aukční síně řekl, že jde o Hitlerův sebevražedný dopis. "Snaží se v něm vykreslit sebe coby statečného vůdce svých lidí až do konce, zatímco ve skutečnosti se dobelhal do své ložnice a vpálil si kulku do hlavy," řekl Panagopulos.

Na dražbě bude i Schörnerova odpověď. Maršál v něm Hitlera prosí, aby berlínský bunkr opustil a uprchl. "Měl bych vás v tuto těžkou hodinu požádat, abyste z Berlína odjel, a sám převzít velení. Když padnete vy, padne i Německo," napsal. Podle Panagopulose je z odpovědi patrné, že maršál byl věrný podřízený a upřímně si přál, aby Hitler uprchl.

Schörner velel od února 1945 skupině armád Střed (Mitte) na území Protektorátu Čechy a Morava. Pro svou brutalitu měl přezdívku krvavý Ferdinand - kvůli nedůvěře ve vítězství nechal postřílet i část svého štábu. Sám nakonec dezertoval a podařilo se mu uprchnout do Rakouska, avšak američtí vojáci ho dopadli. Po věznění v Sovětském svazu se vrátil do někdejšího východního Německa dostal nabídku stát se inspektorem armády NDR, což ale odmítl. Roku 1958 emigroval do západního Německa, tam byl však znovu uvězněn a po propuštění žil ještě deset let do roku 1973. Hitler spáchal spolu s Evou Braunovou sebevraždu v bunkru 30. dubna 1945.