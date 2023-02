V USA budou dražit nejstarší téměř kompletní hebrejskou bibli

New York - Americká aukční síň Sotheby’s dává do aukce nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské bible, zvaný Codex Sassoon. Očekává se, že bude vydražen za 30 až 50 milionů dolarů (664 milionů až 1,1 miliardy Kč), napsal americký list The New York Times. Jestliže se tak stane, půjde o nejdražší knihu či historický dokument, které byly kdy vydraženy.

Předpokládá se, že kniha pochází z konce 9. nebo ze začátku 10. století. Jak napsal americký deník, jednoho dne před asi 1100 lety si písař v dnešním Izraeli či Sýrii sedl a začal pracovat na knize. Byla opsána na zhruba 400 velkých pergamenových listech a obsahovala kompletní text hebrejské bible. Psán byl písmeny, která se podobají těm, jež jsou na svitcích tóry v dnešních synagogách. Kniha tehdy několikrát změnila majitele a nakonec skončila v synagoze na severovýchodě Sýrie, která byla zničena kolem 13. či 14. století.

Přes 600 let byla tedy považována za ztracenou, dokud se znovu neobjevila v roce 1929. Od té doby je v soukromých rukou a Sotheby’s ji má v plánu vydražit letos v květnu.

Codex Sasoon je označován za nejstarší příklad téměř úplného kodexu obsahujícího všech 24 knih hebrejské bible. Chybí v ní asi pět listů včetně prvních deseti kapitol první knihy hebrejské bible - Genesis. Kniha je umístěna v hnědé kožené vazbě z počátku 20. století. Na jejím hřbetu je vyraženo číslo 1053, což bylo katalogové číslo ve sbírce Davida Solomona Sassoona, britského sběratele a učence, který knihu koupil v roce 1929 poté, co se znovu objevila.

"Je to úžasné. Poprvé je text ve formě, kterou můžeme opravdu číst a rozumíme jí," uvedla Sharon Libermanová Mintzová z aukční síně. V současné době knihu vlastní švýcarský finančník a sběratel Jacqui Safra.