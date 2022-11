V únoru se za účasti řady hvězd odehraje zápas mezi hokejisty Česka a Slovenska

Praha - Přehlídku velkých hvězd nabídne utkání hokejových legend Česka a Slovenska, které se odehraje 10. února příštího roku v pražské O2 areně při příležitosti oslav 25. výročí vítězství českého týmu na olympijských hrách v Naganu. Diváci budou mít možnost vidět v akci několik šampionů z "Turnaje století" včetně Jaromíra Jágra, ale i další velká jména českého i slovenského hokeje nedávné minulosti.

Fotogalerie

Právě v únoru uplyne čtvrtstoletí od senzačního triumfu týmu vedeného koučem Ivanem Hlinkou. Oslavu se vším všudy slibuje chystaná odveta nedávného souboje českých a slovenských legend v Bratislavě, v němž hosté na Zimním stadionu Ondreje Nepely oslavili v září výhru 5:4.

Na české straně by mělo vyjet na led trio vítězů z Nagana: stále hrající útočník a majitel extraligového Kladna Jágr, bývalý útočník a autor vítězného gólu ze semifinálového rozstřelu v samostatných nájezdech proti Kanadě Robert Reichel a bývalý obránce Martin Straka. Na střídačce v trenérských rolích pak bude dalších pět "zlatých hochů": bývalí útočníci Martin Ručinský, Martin Straka, Josef Beránek a Pavel Patera a obránce Jaroslav Špaček.

U Ručinského existuje ještě malá šance, že by figuroval v sestavě. "Mám problémy se zády, trápí mě vyhřezlá plotýnka. I když bych si moc rád zahrál, tak to zatím úplně nevypadá, ale uvidíme v lednu. Kdyby zdraví dovolilo, potřeboval bych ale i nějaký čas, abych se do toho zase trošku dostal," vysvětlil Ručinský na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Tým doplní hráči jako Petr Nedvěd, David Výborný, Jaroslav Bednář, Patrik Eliáš, Petr Klíma, Jiří Tlustý, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Tomáš Vlasák, Zbyněk Irgl, Jaroslav Nedvěd, Lukáš Krajíček či Jakub Nakládal.

Hodně nabitá bude podle všeho ale i slovenská soupiska, na níž mají být Marián Gáborík, Marián Hossa s bratrem Marcelem, Richard Zedník, Richard Lintner, ale i další slovenská esa nedávné minulosti.

"Pokusím se postavit ten úplně nejsilnější tým, jaký je možné postavit z hokejových důchodců na Slovensku," ujistil s úsměvem Ľubomír Višňovský. "Velmi pravděpodobně v něm budou i Žigmund Pálffy či Peter Bondra, osloveni byli i Zdeno Chára, Miro Šatan, Tomáš Kopecký nebo Michal Handzuš," nastínil bývalý obránce.

"Věřím, že se to všechno podaří a českým hokejistům oplatíme tu prohru z našeho ledu, kde už se v závěru hrálo prakticky naplno, střílelo se příklepem a bylo to celkem vyhrocené. Prohra vždy bolí, o to více doma. Na odvetu v Praze už se moc těším. Hokej v Česku je velký fenomén a myslím, že může být klidně vyprodáno," doplnil Višňovský.

"Já nerad prohrávám," reagoval s úsměvem Eliáš na slova zástupce slovenského týmu o tom, jak vážně a prestižně vzali Češi nedávný souboj nazvaný "Legendy jsou zpátky" ve slovenské metropoli. "My jsme do toho vlétli zostra a slovenské kluky jsme tím asi dost překvapili. Doufám, že v O2 areně bude také hodně lidí a užijou si to, protože i když už mají tihle hráči svůj věk, tak pořád mají ze svého umění hodně co nabídnout," řekl Eliáš.

"Na Slovensku jsme nebyl, věřím však, že to nebude tak úplně exhibice, ale bude to mít náboj, protože ty zápasy, které se jen odkloužou, mě moc nebaví. Slovenský tým má určitě velkou motivaci nám tu prohru vrátit," odtušil Hlaváč, který si stále prodlužuje aktivní kariéru a v současnosti hájí barvy Vrchlabí ve druhé lize.

"Opravdu moc se těším. Zvlášť, pokud je to v kontextu výročí největšího úspěchu našeho hokeje. Pro nás všechny je to bezvadná příležitost se sejít, ale neznamená to, že se nepopereme o vítězství. Nedáme klukům ze Slovenska nic zadarmo. Rivalita tam bude, byť v současnosti už spíše taková kamarádská," prohlásil Ručinský.

Bohatý bude i doprovodný program. "Chceme, aby diváci byli zapojení do soutěží s hráči. Vše, co chystáme, ale budeme teprve postupně odkrývat," uvedla Andrea Bársony z pořádající agentury Eniva.

Předprodej vstupenek v ceně od 790 (4. patro) do 2990 korun (1. patro) začal dnes v poledne v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Zápasy Winter Hockey Games odložili organizátoři o další rok až na prosinec 2023

Hokejové zápasy pod širým nebem, původně plánované do Špindlerova Mlýna a poté na letošní prosinec do Prahy, odložili organizátoři Winter Hockey Games o další rok na prosinec 2023. O opětovné změně data akce, která byla v minulosti již dvakrát odložena kvůli nepříznivé koronavirové situaci a vládním opatřením, informovali pořadatelé na dnešní tiskové konferenci k chystanému utkání českých a slovenských legend.

Do loga zápasu, který se má odehrát v únoru v pražské O2 areně, použili organizátoři právě i název Winter Hockey Games. Odmítli ale, že by tím vzdali snahu uspořádat mimořádnou hokejovou událost pod otevřenou oblohou, jejíž tváří má být navíc Jaromír Jágr. Legendární útočník a majitel extraligového Kladna oslavil v únoru padesátiny a naznačil, že hráčskou kariéru si prodlužuje z velké části i kvůli možnosti si pod širým nebem zahrát.

"Není to náhrada za zápasy pod širým nebem," zdůraznila Andrea Bársony z pořádající agentury Eniva. "Winter Hockey Games už jsme dvakrát překládali, což nám způsobilo značné ztráty. Situace ohledně cen energií a podobně není jednoduchá. Teď by ta organizace byla hrozně náročná. Akci v O2 areně jsme chtěli zorganizovat jako odvetu v nejkratší možné době od zápasu v Bratislavě a únor vyšel jako logický i s ohledem na termín olympijského turnaje v Naganu v roce 1998," vysvětlila Bársony.

Po posledním odložení akce pod širým nebem měli pořadatelé dvě možnosti. "Jednou bylo vyhlásit insolvenci, druhou pak bojovat a jako sportovci se s tím poprat. Zvolili jsme druhou možnost," doplnil Tomáš Janků z produkce společnosti Eniva. "Již 5. prosince tak odejde všem držitelům vstupenek informační dopis o tom, že si budou moct vybrat ze tří náhradních variant. První bude nechat si vstupenky na prosinec 2023, druhou možností je výměna za lístek na únorový zápas legend, třetí pak proplacení peněz zpátky," řekl Janků.

V původním termínu v prosinci roku 2020 se měla přímo na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru odehrát dvě extraligová utkání. Jedno mezi Kladnem a Pardubicemi, ve druhém proti sobě měli nastoupit hokejisté Sparty a Hradce Králové. Vedle toho se v krkonošském středisku měl uskutečnit zápas první ligy Vrchlabí - Vsetín a duely parahokejistů Česka a Slovenska, česko-slovenských legend a ženské reprezentace s výběrem univerzitní ligy.

Loni měli organizátoři mimořádné akce ve Špindlerově Mlýně již téměř celý areál s kapacitou 7500 diváků připravený. Podle vládních opatření souvisejících s koronavirem by ale na zápasy mohlo tehdy přijít maximálně tisíc fanoušků.