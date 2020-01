V únoru se podle Beneše uskuteční jednání se zájemci o stavbu bloku

Praha - Stát v únoru povede konzultace s uchazeči o stavbu nového jaderného bloku v Česku. Novinářům to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle informací ČTK má jednání vést vládní zmocněnec Jaroslav Míl a zástupci ČEZ. V březnu má podle Beneše následovat podepsání smluv mezi státem a ČEZ. A to jak rámcové, na výstavbu jaderné elektrárny, tak prováděcí na první etapu projektu, která by podle dřívějších informací měla skončit závěrem výběrového řízení a uzemním rozhodnutím.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po listopadovém jednání vládního výboru pro jadernou energetiku uvedl, že nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech se začne stavět v roce 2029, dokončen bude v roce 2036. Podle něj jde o plán, který také počítá s tím, že územní rozhodnutí pro stavbu bude vydáno v roce 2021 a dodavatel bloku bude vybrán do konce roku 2022. Podle říjnového vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) musí během pěti let začít také diskuse o rozšíření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně.