V ulicích Sokolova je lidí jako vždy, v nemocnici zažívají válku

Záchranáři převáželi 19. února 2021 z nemocnice v Sokolově pomocí speciálního velkoobjemového vozu pražské záchranné služby Fénix desítku pacientů s covidem-19 do nemocnice v Humpolci. ČTK/Kubeš Slavomír

Sokolov - V uzavřeném okrese Sokolov se na první pohled nic podstatného nezměnilo, lidí jsou stále plné ulice, bez ochrany úst a nosu se baví hloučky teenagerů i dělníků. Naproti tomu v nemocnici v Sokolově bojují lékaři a sestry o životy desítek lidí s covidem-19 a často marně. Uzávěra se zde zatím nijak neprojevila, i když jde zatím jen o týden a půl, zjistila ČTK.

Ačkoli mělo uzavření okresů Sokolov a Cheb v Karlovarském kraji pomoci omezit šíření koronaviru, v běžném životě lidí se nic významného nezměnilo. Ti, kteří mohou, stále chodí do práce, ti kteří roušky nebo respirátory nosit nechtějí, je stále nosí jen v obchodě.

Jen dostat se do obchodu do sousedních Karlových Varů je problém. Proto se například i na parkovištích obchodních domů v Sokolově plní parkoviště už od rána, do Globusu nebo nákupních center v Karlových Varech se část lidí přes policejní kontroly nedostane. Sokolovský Kaufland s jeho slevovými akcemi byl i dnes bez ohledu na rizika znovu plný seniorů.

Policejní kontroly na hranicích okresu jsou pro většinu lidí spíše otravné. "Je to k ničemu, každý den tam dvakrát strávím deset minut nebo i hodinu ve frontě. Přitom papír, že pracuji v sousedním okrese, si může každý, kdo má doma tiskárnu, vytisknout sám," řekla ČTK podnikatelka, která bydlí v Sokolově, ale kancelář má v Karlových Varech.

Efekt na snížení počtu případů zatím přísnější opatření moc nemají. Jen za úterý přibylo v kraji 945 nových případů koronaviru, což je druhý nejvyšší počet za celou dobu pandemie. Nejvíce nakažených je právě na Sokolovsku, za poslední týden se v okrese nakazilo více než tisíc lidí.

Důsledky vidí zejména lékaři a sestry v nemocnicích. V sokolovské nemocnici leží okolo 80 pacientů s covidem-19 a jen co se jich část podaří umístit jinam, lůžka se znovu zaplní novými. A mnoho jich končí smrtí.

Lidé se tak stále častěji setkávají se situací, kdy musí kvůli převozům pacientů jinam řešit úmrtí svého blízkého v nemocnici třeba na druhém konci republiky. Převoz nebožtíka je drahý, řeší se to tak spíše dohodou s místní pohřební službou a převozem až urny s popelem.

Oběťmi covidu-19 přitom nejsou jen mrtví. Nemoc si nevybírá jen seniory, v nemocnicích jsou ve vážném stavu i třicátníci, čtyřicátníci nebo padesátníci. A vyléčení se s covidu ještě neznamená výhru.

Například na rehabilitačním oddělení sokolovské nemocnice přibývá pacientů, kteří si po prodělaném onemocnění koronavirem prošli následně mozkovou mrtvicí. "Jako jedna z komplikací po covidu je vyšší četnost cévních mozkových příhod. Je to kvůli tomu, že těžký průběh covidu je provázen takzvaným hyperkoagulačním stavem, tedy zvýšenou krevní srážlivostí a poškozením cévního endotelu. Je pak větší riziko hlubokých žilních trombóz, následně plicních embolií a zmíněných cévních mozkových příhod," řekla ČTK primářka rehabilitačního oddělení Michaela Balatková. Covid ale poškozuje i další orgány, jako plíce, srdce, ledviny.

Asi jediným lékem na současnou situaci na Sokolovsku je tak očkování. To ale vázne. Zatím se dostalo na zdravotníky a část lidí ve věku 80 let a více. Ohrožení jsou ale i výrazně mladší lidé.