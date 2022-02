V ulicích Kyjeva není vidět panika, říká ukrajinský spisovatel a novinář

Kyjev/Praha - Pondělní rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina uznat nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny je velmi nebezpečnou zprávou. Nyní ale záleží na tom, co bude Moskva dělat dál, řekl v rozhovoru s ČTK ukrajinský filozof, novinář a spisovatel Volodymyr Jermolenko. Jestliže ruská armáda napadne i území kontrolovaná Ukrajinci, bude to znamenat válku s množstvím obětí, dodává.

"Rusové uznali Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku, což znamená, že nejde jen o okupovaná území, ale o celou Doněckou a Luhanskou oblast. Přitom Moskva nyní kontroluje jen asi třetinu těchto regionů, dvě třetiny jsou pod kontrolou Ukrajiny. A takzvaná kontaktní linie leží uprostřed," vysvětluje Jermolenko. "Co tedy budou dělat dál? Mohou říct, že tato Ukrajinou kontrolovaná území jsou okupována a že je musí osvobodit. Ukrajinská armáda je ale dobře připravená, takže jakýkoli útok by znamenal rozsáhlou válku s velkým počtem obětí," dodává ukrajinský spisovatel a novinář.

Takový je podle Jermolenka jeden ze scénářů. Dalším scénářem může být, že Rusové i přes své kroky oznámí, že chtějí mír a diplomatické řešení. To by ale znamenalo Putinovu prohru, myslí si Ukrajinec. Ruský prezident by toho totiž příliš nezískal a naopak ztratil svou nejdůležitější kartu, a sice minské mírové dohody. Ty totiž už teď nikdo nebude brát vážně.

Ruští vojáci v tak velkém bojovém nasazení nemohou být na hranici s Ukrajinou navždy, myslí si Jermolenko. Již v příštích dnech se tedy nejspíš rozhodne. Ukrajinská armáda je na případný konflikt připravena, rovněž je připravena i na možný ruský útok, který by mohl přijít ze severu z Běloruska. "Ukrajinská armáda se bude bránit, nenechá Rusy jen tak projít. Rusové budou muset použít opravdu veškerou možnou techniku, dělostřelectvo, letadla, vrtulníky. A to s sebou přinese množství obětí," dodává.

V ukrajinské metropoli je podle něj cítit napětí, panuje tam ale normální den a žádná panika mezi lidmi vidět není. Mnohem dramatičtější je situace pro obyvatele východu Ukrajiny. Jestliže tam ruská armáda zaútočí, proukrajinští obyvatelé měst, jako jsou Kramatorsk či Slavjansk nebudou mít na výběr a budou muset odejít, říká Jermolenko. Bude jim totiž hrozit vězení či mučení. "Kromě násilností a nepřátelských akcí tak můžeme očekávat i další uprchlickou vlnu. V roce 2014 jsme měli půldruhého milionu lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou, a to se teď může opakovat," dodává Ukrajinec.

Jak může Západ Ukrajincům pomoci? Podle ukrajinského novináře by mohly Rusko zastavit „opravdu zásadní sankce proti ruského energetickému a obrannému průmyslu, což by vedlo ke kolapsu ruské ekonomiky“. Rovněž je potřeba zaměřit se na účty oligarchů v západních bankách, nejbohatší Rusové mají v zemích Evropské unie, včetně České republiky, často své domy, jejich děti tam studují. „Ekonomický tlak je jedním z nejdůležitějších tlaků. Je potřeba zasáhnout každý účet ruského oligarchy, ale i propagandistických médií, která šíří nenávist. Ten seznam je hodně dlouhý,“ uzavírá Jermolenko.