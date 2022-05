V ukrajinských silách nyní bojuje na 700.000 vojáků, řekl Zelenskyj

Kyjev/Londýn - Ukrajinu v současné době brání proti ruskému agresorovi na 700.000 vojáků. Podle listu Ukrajinska pravda to dnes řekl prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský generální štáb v aktualizovaném přehledu ztrát nepřítele uvedl, že Rusko od začátku invaze už přišlo téměř o 29.000 vojáků. Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami ovšem nelze nezávisle ověřit. Moskva tvrdí, že Ukrajině zničila raketou množství západních zbraní. Ruské síly se podle Kyjeva chystají na nový útok přes řeku Severní Doněc.

"Dnes je to 700.000. Vidíte výsledek práce 700.000 bojujících lidí. Sedmi set tisíc. To je ve chvíli války," řekl Zelenskyj podle Ukrajinské pravdy novinářům v souvislosti s dotazy, kolik je nyní v ukrajinských silách zapojeno lidí do boje proti invazním jednotkám. Toto množství vojáků i veškerá výzbroj jsou přitom rozmístěny po celé zemi.

Prezident poukázal na to, že země jako Ukrajina potřebuje mnohem více než 250.000 nebo 260.000 vojáků. Řekl to v souvislosti s tím, že původně jich měla ukrajinská armáda 120.000 a že začátkem roku Zelenskyj podepsal dekret o zvýšení početního stavu o dalších 100.000 lidí v příštím roce. Ale ani s tímto zvýšením by to podle Zelenského nestačilo na zastavení totálního ruského útoku.

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil dnes uvedl, že od zahájení invaze 24. února bylo z boje vyřazeno přibližně 28.850 ruských vojáků. Invazní síly také přišly o 1278 tanků, 3116 dalších bojových obrněných vozidel, 596 dělostřeleckých systémů, 201 salvových raketometů a 93 prostředků protivzdušné obrany. Zničeno také bylo 204 bojových letounů, 169 vrtulníků, 462 bezpilotních letounů, 2178 automobilů a 13 válečných plavidel. Zneškodnit se podle Ukrajinců rovněž podařilo 104 střel s plochou dráhou letu. Ani tato tvrzení nelze nezávisle ověřit.

Moskva tvrdí, že Ukrajině zničila raketou množství západních zbraní

Ruská armáda zničila na severozápadě Ukrajiny velké množství zbraní a techniky, které ukrajinským silám na Donbasu poslaly západní země. Podle mluvčího ministerstva obrany Igora Konašenkova, kterého citovala agentura TASS, šlo o úder raketami Kalibr odpálenými z moře. K této informaci, kterou nelze ověřit z nezávislých zdrojů, se ukrajinská strana zatím nevyjádřila.

"Vysoce přesné námořní rakety Kalibr dlouhého doletu zničily v oblasti železniční stanice Malin v Žytomyrské oblasti velkou dávku zbraní a vojenského vybavení dodaného ze Spojených států a evropských zemí pro seskupení ukrajinských jednotek na Donbasu," oznámil Konašenkov.

Mluvčí také řekl, že "vysoce přesnými raketami dlouhého doletu odpalovanými ze vzduchu" byla také v Oděse zničena skladiště paliv určených pro obrněná vozidla ukrajinských jednotek.

Konašenkov rovněž uvedl, že byla na různých místech zasažena i tři velitelská stanoviště ukrajinských ozbrojených sil, včetně velitelství 109. brigády územní obrany u města Bachmut. Terčem úderů podle něj bylo také "36 oblastí soustředění živé síly a vojenské techniky a osm muničních skladů".

Ruské síly se podle Kyjeva chystají na nový útok přes řeku Severní Doněc

Ruské síly se chystají obnovit útočné operace ve směru na města Jampil a Siversk v Doněcké oblasti s dalším pokusem o přechod přes řeku Severní Doněc. Ve svém pravidelném ranním hlášení o situaci na bojištích o tom dnes informoval ukrajinský generální štáb.

Předchozí pokus agresora postavit pontonový most a přejít Severní Doněc u obce Bilohorivka skončil drtivým nezdarem. Ukrajinská armáda intenzivní palbou zničila nejen přemostění, ale podle odhadů z leteckých snímků i na 70 ruských bojových vozidel, převážně obrněných.

O tom, že ruské invazní síly budují přes stejný vodní tok další pontonový most, ukrajinské velení informovalo už v pátek večer. Tentokrát se o to Rusové snaží u vesnice Jaremivka, přibližně 20 kilometrů jihovýchodně od města Izjumu.

Generální štáb dnes rovněž uvedl, že nepřítel ve východní operační zóně pokračuje v útočných akcích s cílem získat úplnou kontrolu nad celým územím Doněcké a Luhanské oblasti a udržet si pozemní koridor s dočasně okupovaným Krymem. "Ostřelování pokračuje po celé frontové linii a v hloubce obrany našich jednotek v doněckém operačním prostoru a ve směru na Slavjansk," konstatovalo velení ukrajinských sil.

Obranné pozice agresor ostřeloval v prostoru ukrajinských příhraničních obcí v Sumské a Černihivské oblasti, upřesnil mimo jiné štáb. Upozornil také, že nadále hrozí nebezpečí leteckých a raketových úderů vedených z území Běloruska.

Podle britského ministerstva obrany ale Rusko patrně trpí nedostatkem vhodných průzkumných bezpilotních letounů, potřebných k určování cílů pro letecké a dělostřelecké údery. Tento nedostatek je podle Londýna umocněn omezením domácí výroby těchto prostředků, které vyplývá ze sankcí uvalených na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině.

"Pokud bude Rusko i nadále ztrácet bezpilotní letouny současným tempem, ruské zpravodajské služby a průzkumná schopnost se budou dál zhoršovat, což negativně ovlivní operační efektivitu," citovala agentura Reuters ze zprávy britského ministerstva obrany.

