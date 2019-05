V ukrajinském ropovodu je 350.000 tun znečištěné ruské ropy

Kyjev - V ukrajinském úseku ropovodu Družba k dnešnímu dni zůstává kolem 350.000 tun znečištěné ruské ropy. Agentuře Reuters to dnes řekl šéf ukrajinského provozovatele ropovodů Ukrtransnafta Mykola Havrylenko. Podle zvoleného harmonogramu bude společnost vypouštět ropu směrem do Maďarska a na Slovensko, uvedl.

Celý objem znečištěné ruské ropy se z Ukrajiny do Maďarska a na Slovensko podaří transportovat během čtyř až šesti měsíců, řekl Havrylenko. Doba závisí na míře znečištění, která je nestejnorodá, dodal.

"Dnes u nás (na Ukrajině) zůstává 350.000 tun ropy se zvýšeným obsahem organického chloridu. Podle harmonogramu ji budeme posílat směrem do Maďarska a na Slovensko," konstatoval.

Ukrtransnafta počítá s tím, že od ruského partnera Transněfť dostane kompenzaci za vynaložené prostředky, nezbytné ke skladování znečištěné ropy v ukrajinském potrubním systému. "Rezervovali jsme pro ruskou stranu kapacity a v závislosti na době skladování bude stanovena požadovaná kompenzace," prohlásil Havrylenko.

Ukrtransnafta obnovila transfer ropy k evropským klientům ropovodem Družba v sobotu. Dodávky ropovodem, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušeny koncem dubna kvůli znečištění ropy organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie.

Dnešní rozhovory mezi ruskými a evropskými provozovateli ropovodů v Bratislavě podle zdrojů agentury Reuters nepřinesly žádné jasné odpovědi na to, jakým způsobem znečištění ropovodu Družba napravit. Rozhovory budou pokračovat v Moskvě. Podle zdrojů není jasné, kdy se dodávky ropovodem Družba vrátí na normální úroveň.

Předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pondělí uvedl, že čistá ruská ropa pro rafinerii společnosti Unipetrol v Litvínově by měla přitéct do České republiky nejdříve mezi 20. až 25. květnem.

Polské rafinerie PKN Orlen a Lotos dnes podle Reuters předpověděly, že obdrží ropovodem Družba ruskou ropu běžné kvality asi během deseti dnů. "Čistá ropa vyhovující požadovaným normám je už v Bělorusku," uvedl náměstek šéfa společnosti Lotos Jaroslaw Kawula. Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.