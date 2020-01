V ukrajinském letadle u Teheránu zahynulo 176 lidí ze sedmi států

Teherán - Při dnešní havárii ukrajinského letounu u Teheránu zahynuli občané sedmi států: 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců (dva cestující a devět členů posádky), deset Švédů, čtyři Afghánci, tři občané Německa a tři Britové. Uvedl to šéf ukrajinské diplomacie Vadym Prystajko na twitteru. Nikdo ze 176 lidí na palubě neštěstí nepřežil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ke zdrženlivosti při zveřejňování neprověřených verzí dnešní katastrofy letadla ukrajinských aerolinek, které se zřítilo krátce po startu z teheránského letiště.

Ukrajinské velvyslanectví v Teheránu nejprve vyloučilo, že by neštěstí způsobil teroristický či raketový útok, a uvedlo, že letoun se podle předběžných informací zřítil kvůli poruše motorů. Později však toto prohlášení stáhlo a nahradilo konstatováním, že příčiny neštěstí se vyšetřují.

V některých médiích se mezitím objevily bez dalších důkazů či zdrojů spekulace, že letoun omylem sestřelila íránská protivzdušná obrana.

"Velice prosím všechny, aby se před oficiálními vyjádřeními zdrželi spekulací a zveřejňování neprověřených verzí ohledně katastrofy," napsal na facebooku Zelenskyj, který kvůli katastrofě přerušil návštěvu Ománu a vrací se do vlasti. Na místě neštěstí je velvyslanec a konzul, rada národní bezpečnosti vytvořila kvůli katastrofě zvláštní štáb. Prezident také uvedl, že se čeká na souhlas Teheránu s vysláním zvláštních letadel, která mají přepravit těla obětí havárie.

Zelenskyj podle agentury Reuters také slíbil prověrku všech civilních letadel, zda jsou způsobilá k létání, a také nařídil generální prokuratuře zahájit kvůli katastrofě trestní stíhání. Vznikne také komise k objasnění příčin nehody. "Musíme prověřit všechny hypotézy," zdůraznil.

Letové záznamníky, takzvané černé skříňky ze zříceného letadla se našly, ale íránské úřady je podle agentury Reuters nechtějí předat výrobci letounu, americké společnosti Boeing. Jasné také není, do jaké země by je Írán mohl odeslat k vyhodnocení zaznamenaných údajů.

Letoun typu Boeing 737-800 NG na lince z Teheránu do Kyjeva byl podle ukrajinských aerolinek UIA vyroben v roce 2016 a společnost si jej pořídila přímo u výrobce. Plánovaný technický servis naposledy postoupil před dvěma dny - 6. ledna. Viceprezident firmy před novináři podle agentury Interfax-Ukrajina označil možnost, že by se letoun zřítil v důsledku chyby zkušené posádky, za minimální: "Prostě ji nepředpokládáme," prohlásil Ihor Sosnovskyj. Na palubě byl kromě kapitána a druhého pilota i instruktor. Společnost se rozhodla na jistou dobu přestat létat do Íránu.

MZV nemá informace, že by v letadle zříceném u Teheránu byli Češi

Podle informací českého ministerstva zahraničí nebyli v letadle, které se dnes zřítilo u íránské metropole Teheránu, žádní Češi. Mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová ale upozornila, že Írán nerozlišuje u obětí dvojí občanství a pokud měl někdo české i íránské občanství, Teherán ho považuje za Íránce. Ukrajinský letoun spadl krátce po startu z letiště, při nehodě zahynulo nejméně 170 lidí.

Podle informací ministerstva zahraničí byly mezi oběťmi desítky občanů jiných zemí než Íránu a Ukrajiny. "Byli mezi nimi Kanaďané, Švédové, ale žádní Češi," řekla Štíchová ČTK. Ministerstvo je podle ní v kontaktu s ambasádami v Íránu i na Ukrajině a s tamními úřady.

Ukrajinský ministr zahraničí mezitím uvedl, že při havárii zahynuli občanů sedmi států, mezi kterými Česko, ani Slovensko nefiguruje. Podle Vadyma Prystajka zahynulo 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců, deset Švédů, čtyři Afghánci, tři občané Německa a tři Britové.

Íránská státní televize po havárii informovala, že všichni lidé na palubě jsou mrtví. Agentura Reuters píše o 176 obětech, z nichž 167 je cestujících a devět členů posádky. Íránské úřady uvádějí, že příčinou neštěstí byla zřejmě technická závada. K tomu se zatím kloní i Ukrajinci.