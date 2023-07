V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola, nabídne přibližně 160 filmů

Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti dnes začala Letní filmová škola (LFŠ), největší nesoutěžní filmový festival v zemi. Její 49. ročník nabídne přibližně 160 filmů zhruba ve 250 projekcích, a to včetně krátkých filmů a snímků promítaných v letních kinech, řekl dnes na úvodní tiskové konferenci programový ředitel přehlídky Jan Jílek. Součástí festivalu, který pořádá Asociace českých filmových klubů (AČFK) a každoročně jej navštěvují tisíce lidí, je tradičně též bohatý doprovodný program. Festival potrvá do čtvrtka 4. srpna.

Loni LFŠ promítla 178 filmů. Na festival tehdy zavítalo téměř 4600 akreditovaných návštěvníků a v balíčcích se prodalo dalších 2120 vstupenek. Letos pořadatelé podle ředitelky festivalu Radany Korené očekávají 5000 až 6000 akreditovaných návštěvníků. "Věřím, že si všichni, kdo přijedou, užijí 'filmovku' tak jako v minulých letech," řekla Korená.

V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní festivalu včetně přenosných balíčků vstupenek na filmové projekce. Jednodenní akreditace přijde na 450 korun, což je o stokorunu více než loni, šestidenní stojí 1950 korun, ve srovnání s rokem 2022 tedy zdražila o 200 korun.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) považuje festival za vítaný a velmi žádaný cíl. Město jej každoročně finančně podporuje, letos LFŠ podle starosty podpořilo částkou 3,8 milionu korun. "My jsme se pochopitelně těšili na to, až prostor města ožije Letní filmovou školou," řekl Blaha.

Hostem festivalu bude český herec Ivan Trojan, který do Uherského Hradiště podle programové ředitelky festivalu Ivy Hejlíčkové dorazí už dnes. Přijet by dnes měli i filipínský filmař Lav Diaz nebo chorvatský režisér Rajko Grlić, absolvent pražské FAMU, jehož doménou se staly tragikomedie a dramata o hrdinech vláčených velkými dějinami zasazené do bývalých jugoslávských zemí. Dalšími hosty LFŠ letos budou slovenský režisér Miloslav Luther nebo chilský filmař Fernando Guzzoni. Na festival přijede i řada tuzemských tvůrců včetně delegací k českým a slovenským novinkám.

První filmová projekce začala v poledne, slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda v sobotu od 19:00. Promítat se bude česká sci-fi Bod obnovy režiséra Roberta Hloze, která do kin zamíří v září. V distribučních předpremiérách uvede LFŠ i další české a slovenské novinky. Filmoví fanoušci uvidí snímek Brutální vedro, který získal zvláštní uznání poroty na karlovarském filmovém festivalu, a dále filmy Citlivý člověk, Hadí plyn, Přišla v noci a Úsvit.

Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Retrospektivu LFŠ věnuje režisérovi klasické hollywoodské éry Howardu Hawksovi. Točit začal ve 20. letech minulého století, jeho poslední film je z roku 1970. Do jeho žánrově pestré filmografie patří westerny, komedie, dobrodružné snímky, muzikály, gangsterky i filmy noir. Ve Filmové čítance se představí italský neorealismus, který namísto krásy obrazů volal ve 40. a 50. letech 20. století po návratu ke kráse světa, pravdě věcí, realitě. Prostor dostanou především snímky, které natočili Vittorio De Sica a Roberto Rossellini.

Do bloku Současnost patří kupříkladu sekce Terra festivalis zaměřená na národní kinematografie prosazující se v poslední době na mezinárodní scéně. Letos představí výběr filmů z Brazílie. Sekci Ikona letos věnují pořadatelé španělskému režisérovi Pedru Almodóvarovi. Znovu nechybí ani sekce Východní přísliby nabízející filmové novinky z východní Evropy. V bloku Česko/Slovensko je připravená retrospektiva scenáristy Jana Procházky. Podle jeho scénářů vznikly například filmy Naděje, Ať žije republika nebo Kočár do Vídně, které LFŠ promítne. Festival kromě projekcí láká na koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti.

K programu LFŠ patří i nová putovní výstava připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Jmenuje se Prezidentské okamžiky a ČTK na ni ze svého archivu vybrala přes 100 snímků zachycujících 12 československých a českých prezidentů v různých situacích. Vernisáž se na Palackého náměstí uskuteční v úterý 1. srpna odpoledne. Na LFŠ ukáže svou tvorbu i jihomoravský fotoreportér ČTK Václav Šálek. Slavnostní zahájení výstavy jeho fotografií je na programu dnes odpoledne v Klubu kultury.