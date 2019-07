V U. Hradišti začala výstava ČTK Okamžiky sametové revoluce

V Uherském Hradišti zahájili 31. července 2019 výstavu fotografií nazvaná Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí listopadových událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Lidé si mohou prohlédnout nejen snímky z archivních fondů ČTK, ale také fotografie, které dodala veřejnost a různé instituce z téměř 30 měst a obcí republiky. Výstava je uvedena poprvé, a to v rámci Letní filmové školy. Na snímku je šéfredaktorka zpravodajství České tiskové kanceláře (ČTK) Radka Matesová Marková (v popředí vpravo) a šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch (uprostřed)

V Uherském Hradišti zahájili 31. července 2019 výstavu fotografií nazvaná Okamžiky sametové revoluce, kterou k letošnímu 30. výročí listopadových událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Lidé si mohou prohlédnout nejen snímky z archivních fondů ČTK, ale také fotografie, které dodala veřejnost a různé instituce z téměř 30 měst a obcí republiky. Výstava je uvedena poprvé, a to v rámci Letní filmové školy. Na snímku je šéfredaktorka zpravodajství České tiskové kanceláře (ČTK) Radka Matesová Marková (v popředí vpravo) a šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch (uprostřed) ČTK/Glück Dalibor

Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti dnes slavnostně začala výstava Okamžiky sametové revoluce, která je součástí doprovodného programu Letní filmové školy (LFŠ). K letošnímu 30. výročí listopadových událostí roku 1989 ji připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Vernisáže se na Palackého náměstí zúčastnili zástupci ČTK včetně jejího generálního ředitele Jiřího Majstra, starosta města Stanislav Blaha (ODS), ředitelka LFŠ Radana Korená i přímí aktéři revoluce v Uherském Hradišti.

Výstava je ve městě k vidění už od 26. července, její oficiální zahájení připadlo až na dnešek. Lidé si díky ní mohou prohlédnout 52 snímků z archivních fondů ČTK a 55 fotografií, které poskytla veřejnost a různé instituce. "Fotoarchiv ČTK je jediný fotoarchiv, který zůstal za více než 100 let neporušený revolucemi, válkami, požárem. Měli jsme dostatek materiálu na to, abychom výstavu mohli udělat ze svých zdrojů. Ale řekli jsme si, že bude užitečné zkusit vyburcovat pamětníky a získat jejich materiály. Jsem rád, že se to povedlo," řekl Majstr.

Na 20 panelech zájemci zhlédnou fotografie z desítek měst a obcí České republiky. Kromě Prahy jde například o Plzeň, Ostravu, Olomouc, České Budějovice, Jihlavu, Kladno, Kutnou Horu nebo Uherské Hradiště. Možností sběru fotografií od veřejnosti bylo podle kurátorky výstavy Kristýny Jirátové několik. "Založili jsme webové stránky, na které bylo možné přímo zasílat nebo ukládat fotografie. Navštívili jsme několik krajských měst, kde jsme uspořádali setkání pro veřejnost, kam mohli lidé fotografie nosit. Další možností bylo nosit je do redakcí ČTK," řekla Jirátová. K projektu se připojily i archivy, muzea a další instituce.

Ke konci července obdržela ČTK od veřejnosti a institucí téměř tisícovku snímků, mnohé z nich ještě čekají na zpracování. Díky projektu se také podařilo v obrazovém archivu ČTK dohledat fotografie z revolučního dění v regionech, které dosud nebyly zdigitalizované, a jsou tedy publikovány poprvé po třech dekádách. Fotografie lidé stále mohou posílat poštou nebo nahrávat prostřednictvím webových stránek okamzikysametu.cz.

Výstava v Uherském Hradišti zůstane do 20. září. Pro podzimní oslavy výročí sametové revoluce ji ČTK plánuje rozšířit o další snímky. Její finální verze se objeví v listopadu v centru Prahy. Výstava volně navazuje na putovní výstavu Okamžiky století, kterou připravila ČTK loni ze svého fotografického archivu ke 100. výročí založení Československa.