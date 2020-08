V U. Hradišti začala Letní filmová škola - video

Návštěvníci Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti si vyzvedávají akreditaci 7. srpna 2020 v kině Hvězda. Festival začal ve stejný den a potrvá do 12. srpna.

Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti dnes začala Letní filmová škola (LFŠ). Letošní 46. ročník ovlivnila pandemie koronaviru, přehlídka se měla původně uskutečnit v tradičním termínu na přelomu července a srpna, kvůli koronaviru ji organizátoři přesunuli na pozdější termín a zkrátili. Přehlídka letos nabídne program jen pro akreditované návštěvníky, nebudou žádné akce, na které by měla volný přístup veřejnost.

ČTK dnes živě přenášela video ze zahajovací tiskové konference LFŠ. Od 19:00 bude streamovat slavnostní zahájení festivalu.

Festival potrvá do 12. srpna, návštěvníkům nabídne zhruba 100 filmů, loni jich byl dvojnásobek. Doposud se akreditovalo asi 2500 návštěvíků, řekla dnes na úvodní tiskové konferenci ředitelka festivalu Radana Korená. Loni bylo asi 5400 akreditovaných návštěvníků.

"Přijíždějí první návštěvníci, vyzvedávají si akreditaci, Uherské Hradiště se pomalu zabydluje 'filmovkovým' duchem," uvedla Korená. Podle ní je malý zázrak, že se letošní přehlídka uskuteční. Řada kulturních akcí v zemi byla kvůli koronaviru zrušena. "Věřím, že těch šest dnů bude krásných, bude vše v pořádku a bezpečné pro všechny a ukážeme ostatním organizátorům i dalším lidem, že je to možné," uvedla Korená.

Do Uherského Hradiště letos přijedou zejména hosté z Česka, k řadě filmů dorazí delegace. Nepřijede však autorka kostýmů a herečka Krystyna Zachwatowicz-Wajdová, manželka klasika polské i evropské kinematografie Andrzeje Wajdy. "Lékaři jí to nedoporučili kvůli předpovědi počasí a velkým vedrům a jejímu věku, je jí 90 let," uvedl programový ředitel Jan Jílek. Nedorazí ani německá herečka Hanna Schygullová, která má zraněnou nohu a není schopná cestovat.

Program je rozdělený do tří základních bloků nazvaných Historie, Současnost a Česko/Slovensko, pod které spadá řada dalších sekcí. LFŠ letos uvede například retrospektivu děl Andrzeje Wajdy, sekce Terra festivalis, která představuje vybranou národní kinematografii, je zaměřena na Izrael. Při dnešním večerním slavnostním zahájení bude uveden snímek Havel režiséra Slávka Horáka, slavnostní zakončení ve středu bude spojené se světovou premiérou filmu Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy.

Připraveny jsou i koncerty a divadelní představení či výstavy, které představí plakáty k Wajdovým filmům nebo historii i současnost Izraele. Česká tisková kancelář připravila výstavu zaměřenou na manipulaci a cenzuru ve fotožurnalistice.

LFŠ pořádá Asociace českých filmových klubů.