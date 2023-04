V týmu je genius loci, ještě nekončíme, řekl třinecký kouč Moták po postupu

Sedmý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 14. dubna 2023, Pardubice.Radost Třince z postupu do finále.

Sedmý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 14. dubna 2023, Pardubice.Radost Třince z postupu do finále. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Hokejisté Třince jsou popáté za sebou ve finále extraligy a letos již dokázali vyřadit dva velké favority na titul - ve čtvrtfinále Spartu a v semifinále Pardubice. Trenér Zdeněk Moták, který na střídačce Ocelářů působí prvním rokem, si po vítězství v rozhodujícím sedmém zápase série s Dynamem pochvaloval, že na výkonech týmu se projevují i zkušenosti, které hráči v předešlých sezonách nasbírali.

"Zkušenost je k nezaplacení. Nejen ve sportu, ale i v normálním životě. Ale násobená bojovností, obětavostí, odpovědností. Všemi atributy, které k vítězství potřebujete," řekl Moták novinářům. "Že už by to ale hráči dělali automaticky? Nemyslím si. Vždy jim musíte dát návrhy a hráči je pak plní. Jakýsi genius loci už v mužstvu je. Mají to v sobě. Jádro nepřipustí, aby někdo situaci podcenil nebo udělal hůře, než to má být," uvedl zkušený kouč.

Třinec vyhrál již třetí sérii v play off, v závěru základní části se mu přitom vůbec nedařilo. Z posledních 16 zápasů v ní Oceláři vyhráli jen čtyři. "Nadneseně řečeno, milion zápasů jsme prohráli o gól. Kdybychom hráli blbě, ale já jsem viděl, že hrajeme dobře a máme potenciál být úspěšní. A výhra je k nezaplacení, toho se člověk nepřejí. Vždy je to impulz, podnět, dobrá zpráva," řekl Moták.

Slezany nastartovala úspěšná série v předkole s Litvínovem, který porazili 3:0 na utkání. "S Litvínovem to byla povinnost, ale pak jsme narazili na favorita, na Spartu. Výborně jsme to odehráli a přišel největší favorit Pardubice. Mužstvo se znovu semklo a pracovalo podle toho, jaké dostalo noty a jak si to samo vytvořilo," uvedl Moták.

Osmapadesátiletý kouč se oproti svému předchůdci na třinecké střídačce Václavu Varaďovi liší. "Nevím, co si před play off řekli hráči. Je to o tom, že všichni, a já to tak cítím, jsme partneři. Není to o tom, že já bych byl car nebo něco podobného. Jsme partneři, spolupracujeme a chceme uspět," řekl Moták. Postupem do finále to pro tým nekončí. "Krátce po zápase za námi přijel Vlado Dravecký a řekl: Nic nekončí, jedeme dál. Mužstvo chce jít dál. Chce výhry, ten adrenalin, ten výstřik vítězství je skvělý. Je to tak. Radost, hrdost, euforie," pousmál se Moták.

O čtvrtý titul za sebou se Třinec utká s Vítkovicemi, nebo s Hradcem Králové, které čeká utkání číslo sedm v sobotu. "Asi se budu koukat. Nechtěl bych, potřeboval bych si odpočinout, ale pustím si to. Neříkám ale, že se těším," přiznal Moták. Vhodnějšího soupeře pro finále ale vybraného nemá. "Každý z těch týmů má něco, je něčím výjimečný. Proto prošly do semifinále play off," řekl.