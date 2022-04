V týmu basketbalistek USK budou pokračovat hlavní opory i trenérka Hejková

Finále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas USK Praha - Žabiny Brno, 19. dubna 2022 v Praze. Trenérka USK Praha Natália Hejková

Finále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas USK Praha - Žabiny Brno, 19. dubna 2022 v Praze. Trenérka USK Praha Natália Hejková ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Basketbalový tým ZVVZ USK Praha se bude po zisku rekordního šestnáctého titulu v samostatné lize žen opírat i v další sezoně o klíčové opory. Vedle slovinské kapitánky Teji Oblakové zůstávají v týmu staronových šampionek americké hvězdy Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová. Na lavičce by měla dál působit trenérka Natália Hejková. Vedení klubu je také blízko dohody se španělskou střelkyní Maríou Condeovou. Odchází naopak Alena Hanušová.

"Myslím, že kádr je víceméně připravený na další sezonu. Vše budeme postupně zveřejňovat, ale mohu prozradit, že hlavní opory u nás zůstanou. Alyssu Thomasovou a Brionnu Jonesovou mohu potvrdit," řekl ČTK a Radiožurnálu generální manažer klubu Marek Kučera. "U Condeové to zatím potvrdit nemohu, ale myslím, že i zde jsme blízko dohody. Zájem je oboustranný, takže věřím, že se dohodneme," doplnil Kučera.

Zatímco Thomasová a Jonesová byly oporami i ve finále domácí soutěže proti Brnu, které USK vyhrál 3:0 na zápasy, Condeová závěr sezony kvůli potížím s ramenem vynechala. Španělská hráčka se zranila v semifinále Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul a od té doby nehrála.

Zcela fit nebyla ani kapitánka Oblaková, jež dohrávala závěr ročníku se zlomeným nosem. Také ona ale během mistrovských oslav potvrdila, že v USK zůstane. "Mám tu rozdělanou práci. Chci zde vyhrát Euroligu. Máme dobrý tým a určitě je lepší, když budeme zase více sehrané," řekla slovinská rozehrávačka a nejužitečnější hráčka finálové série.

V mistrovském týmu naopak končí česká reprezentantka Hanušová, která měla ke konci sezony zdravotní potíže. Vrátit by se mohla do týmu Žabin Brno, kde působila v letech 2009 až 2014.

Udržení týmového jádra USK kvitovala i trenérka Hejková. "Tým se trochu změní, ale ne moc. Klíčové dvě Američanky zůstávají a naše rozehrávačka také. Chceme si tyto hráčky nechat, aby byla kontinuita," podotkla slovenská trenérka, která získala s USK svůj desátý mistrovský titul.

Rodačka ze Žiliny, která před třetím finále (74:51) obdržela státní vyznamenání za zásluhy o slovenský sport, chce v pražském týmu také pokračovat. "Stále mě to baví. Stíhám vše i zdravotně, takže proč ne," doplnila osmašedesátiletá členka Síně slávy FIBA.

Vedení USK, jehož hráčky ovládly v lize už 245 zápasů za sebou a příští sezonu budou atakovat rekordní brněnskou šňůru 256 triumfů v řadě, zvažuje také posílení o nová jména. Konkrétní ale zatím být nechce.

"Ten výběr je malý. Na trhu jsou volné hráčky z Ruska, ale většinou s americkým pasem. Snažíme se to trochu posilnit. Jen mě mrzí, že nemůžeme najít nějakou českou hráčku, která by kádr posilnila na úrovni Euroligy," řekla Hejková.

Přestože její tým neuspěl kvůli množství zranění a úzké rotaci ve Final Four Evropské ligy, kde skončil po porážkách s Fenerbahce Istanbul a Salamancou čtvrtý, Kučera hodnotil sezonu jako úspěšnou.

"Vybojovali jsme po několika letech Final Four, což je úspěch. Trápila nás sice marodka, ale to je druhá věc. Se sezonou jsme spokojení a po sportovní stránce jsme si to takhle představovali. Převládá spokojenost," uvedl Kučera.