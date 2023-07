V týdnu se budou střídat tropické dny s deštivými

Praha - Tropické počasí, ale i déšť a teploty pod 20 stupňů přinese tento týden v Česku. Dnes byly teploty ještě nad 30 stupňů Celsia, v polovině týdne se ochladí, ale konec týdne bude zřejmě zase s tropickými třicítkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ačkoli teploty budou značně kolísat, přeháňky očekávají meteorologové po celý týden. Po většinu dní se také podle nich mohou objevit bouřky. Podle dlouhodobé předpovědi počasí budou nadcházející čtyři týdny ve srovnání se začátkem července chladnější.

Ústav dnes vydal pro východ Česka výstrahu před vysokými teplotami a doporučuje lidem omezit tělesnou zátěž a nenechávat v autech venku děti a zvířata. "Dnes během dne bude přes naše území přecházet studená fronta. Před ní k nám vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami 28 až 32 stupňů Celsia, na jižní a zčásti střední Moravě až 35 stupňů," sdělil ČHMÚ na twitteru. Večer se nad některými oblastmi na východě Česka vyskytovaly velmi silné až extrémně silné bouřky.

Už v úterý se výrazně ochladí. Z tropických třicítek spadnou teploty na 20 až 25 stupňů. Ve středu pak bude přes den jen kolem 18 až 22 stupňů a v noci na středu mohou teploty klesnout až na 11 stupňů. Poté se ale začne opět oteplovat. Ve čtvrtek teploty stoupnou na 20 až 24 stupňů a v pátek se dostanou na 25 až 29 stupňů. O víkendu očekávají meteorologové návrat k tropickým teplotám, bude 25 až 30 stupňů.

Obloha bude po většinu týdne oblačná. V první polovině týdne bude oblačno až zataženo a ve druhé oblačno až polojasno. Po celý týden se mohou místy objevovat déšť a přeháňky a po většinu dní - kromě středy a čtvrtka - se mohou vyskytnout i bouřky. Vítr bude podle předpovědi vesměs mírný, ale v bouřkách může zesílit.

Nadcházející čtyři týdny by měly být na rozhraní průměrných až podprůměrných teplot. Průměrná minima v jednotlivých týdnech by se měly pohybovat od 15 do deseti stupňů Celsia, maxima se budou udržovat kolem 25 stupňů. "Celkově bude období od 24. července do konce druhé srpnové dekády teplotně průměrné či slabě podprůměrné," uvedli meteorologové.

ČHMÚ nečeká v jednotlivých týdnech výrazné rozdíly v úhrnu srážek. V tomto týdnu budou dny se srážkami četnější a naprší o něco více než je obvykle pro tuto roční dobu. V dalších týdnech se budou srážkové úhrny udržovat kolem normálu, přičemž ve dnech s bouřkami se mohou vyskytnout i výrazné denní úhrny. "Celkově bude období od 24. července do 20. srpna srážkově normální nebo slabě podnormální," dodali meteorologové.