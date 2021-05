V Turíně dnes začne Giro, na startu bude i český cyklista Hirt

Turín - Časovkou v Turíně dnes začne 104. ročník cyklistického etapového závodu Giro d'Italia. České barvy v něm bude zastupovat Jan Hirt, který se vešel do sestavy týmu Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Giro se vrátí do Turína po deseti letech a jeho letošní profil by měl svědčit vrchařům. Pořadatelé přichystali cyklistům šest horských dojezdů a sedm dalších náročných kopcovitých etap. Peloton během tří týdnů nastoupá 47.000 výškových metrů, trasu o celkové délce 3479,9 kilometru olemují úvodní a závěrečná časovka jednotlivců.

Nejnáročnější stoupání budou muset cyklisté zvládnout v závěru 14. etapy s cílem na Monte Zoncolanu. Královská 16. etapa nabídne přejezd přes tři průsmyky v nadmořské výšce přes 2000 metrů. V itineráři nechybí ani dvě trasy s dojezdem na šotolinových a nezpevněných cestách. Pro spurtéry je připraveno jen šest rovinatých etap.

Třicetiletý Hirt pojede závod, který bývá považován za ten nejméně predikovatelný ze všech tří Grand Tours, počtvrté v kariéře. Zatímco loni okusil Tour de France a Vueltu, tentokrát už Giro, které absolvoval v letech 2017 až 2019, nevynechá. Celkem pak pojede některý z nejslavnějších etapových podniků posedmé. A právě s Girem je spojeno i jeho dosud nejlepší umístění - před čtyřmi lety dojel celkově dvanáctý.

Favoritů na to, kdo doveze 30. května až do cíle v Miláně růžový trikot, je jako obvykle více. Největší naděje jsou ale přisuzovány triu Simon Yates (Team BikeExchange), Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).

Vítěz Vuelty 2018 Yates si touží spravit chuť poté, co před dvěma lety v pozici favorita skončil celkově až osmý, loni závod nedokončil kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Kolumbijec Bernal jel dosud z Grand Tours pouze "Starou dámu", a to hned třikrát. V roce 2019 ale Tour vyhrál. Provázejí ho nicméně potíže se zády. A jednadvacetiletý belgický talent Evenpoel, týmový parťák Zdeňka Štybara, pojede vůbec první Grand Tour v kariéře.

I proto, že bude scházet obhájce prvenství z loňska Tao Geoghegan Hart, mohou směle pomýšlet na úspěch mnozí další. Brit již s velkým předstihem avizoval, že by si rád poprvé vyzkoušel Tour de France a startoval pod pěti kruhy na olympiádě v Tokiu.

Na šanci budou čekat ostřílený Ital Vincenzo Nibali, jenž slavil už v letech 2013 a 2016 a během kariéry vyhrál i Vueltu (2010) či Tour de France (2014), Španěl Mikel Landa, loni druhý Australan Jai Hindley, Němec Emanuel Buchmann, Brit Hugh Carthy, Rusové Alexandr Vlasov s Pavlem Sivakovem či Portugalec Joao Almeida.

"Kdo vyhraje? To je otázka za milion dolarů. Je to vážně zcela netipovatelné. Už jsme v minulých letech viděli, že někteří kluci ztratili docela dost času během prvního týdne, přesto byli schopní se dotáhnout zpátky na čelo ve třetím týdnu. Něco takového třeba na Tour de France neuvidíte. Je to vážně naprosto otevřený závod," vystihl Sivakov.