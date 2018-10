Izmir (Turecko) - Při dopravní nehodě na západě Turecka zahynulo 22 lidí, mezi nimi i děti, informovala turecká státní tisková agentura Anadolu. Podle fotografií z místa neštěstí zřejmě nákladní vůz, který migranty převážel, prorazil svodidla a spadl z dálničního přejezdu do zavlažovacího kanálu pod ním. Vozidlo jelo po silnici vedoucí z města Aydin do přístavu Izmir.

Nákladní vůz havaroval časně ráno, informace o původu obětí však zatím zahraniční média nepřinesla. Podle agentury AFP nejspíše skupina směřovala k pobřeží, pravděpodobně na poloostrov Dilek, který odděluje jen asi dva kilometry široká úžina od řeckého ostrova Samos. Havarovaný kamion vezl dva nafukovací čluny. Anadolu napsala, že řidič havarovaného vozidla by po propuštění z nemocnice mohl čelit trestnímu stíhání.

Společně s ním utrpělo zranění dalších 12 lidí, přičemž podle soukromé zpravodajské agentury Demiroren se zranilo devět dětí. Fotografie z místa neštěstí ukazují zcela zničený převrácený vůz přímo v zavlažovacím kanálu. Turecký řidič ze svého nemocničního lůžka vypověděl, že k pádu z přejezdu došlo, když se snažil vyhnout jinému vozidlu.

Turecko je v posledních letech jedním z hlavních tranzitních států, přes který putují migranti směřující do Evropské unie. V roce 2015 z něj do sousedního Řecka dorazil milion běženců, což vedlo k vyjednávání mezi EU a Ankarou ve snaze Bruselu příliv osob zabrzdit. Po uzavřené dohodě se provoz na této migrační trase výrazně snížil.

Letos se nicméně z Turecka do Řecka dostalo téměř 25.000 migrantů, napsala agentura AFP, podle níž 118 lidí při této cestě zahynulo. Běženci často od tureckých břehů vyplouvají k nedalekým řeckým ostrovům, mnozí už také do Řecka vstoupili přebroděním hraniční řeky Evros na severu Turecka. To byl podle řecké policie také případ deseti migrantů, kteří v sobotu zahynuli společně s osobou podezřelou z převáděčství při dopravní nehodě na cestě do Soluně.