Izmir (Turecko) - Nejméně 19 migrantů včetně dětí zahynulo při dopravní nehodě na západě Turecka, informovala turecká státní tisková agentura Anadolu. Podle fotografií z místa neštěstí zřejmě nákladní vůz, který migranty převážel, prorazil svodidla a spadl z dálničního přejezdu do zavlažovacího kanálu pod ním. Vozidlo směřovalo z města Aydin do přístavu Izmir.

Nákladní vůz havaroval asně ráno, turecké sdělovací prostředky však zatím neposkytly podrobnější informace o národnosti obětí nebo o cíli jejich cesty. Podle Anadolu vedle 19 mrtvých dalších 11 osob utrpělo zranění.

Fotografie na webu tureckého deníku Daily Sabah ukazuje zcela zničený převrácený vůz přímo v zavlažovacím kanálu. Na místě neštěstí zasahují záchranáři, kteří se z trosek snaží vyprostit těla mrtvých a zraněné osoby, uvedla agentura Reuters.

Turecko je v posledních letech jedním z hlavních tranzitních států, přes který putují migranti směřující do Evropské unie. V roce 2015 z něj do sousedního Řecka dorazil milion běženců, což vedlo k vyjednávání mezi EU a Ankarou ve snaze Bruselu příliv osob zabrzdit. Po uzavřené dohodě se provoz na této migrační trase výrazně snížil.

Letos se nicméně z Turecka do Řecka dostalo téměř 25.000 migrantů, napsala agentura AFP, podle níž 118 lidí při této cestě zahynulo. Běženci často od tureckých břehů vyplouvají k nedalekým řeckým ostrovům, mnozí už také do Řecka vstoupili přebroděním hraniční řeky Evros na severu Turecka. To byl podle řecké policie také případ deseti migrantů, kteří v sobotu zahynuli společně s osobou podezřelou z převáděčství při dopravní nehodě na cestě do Soluně.