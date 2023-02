V Turecku a Sýrii pátrají po lidech v troskách budov záchranáři i civilisté

Ankara/Damašek - Záchranářské týmy i běžní lidé pátrají v lezavém počasí v troskách tisíců domů po přeživších i obětech ničivého zemětřesení, které dnes nad ránem zasáhlo oblast hranice mezi Tureckem a Sýrií. O život přišlo přes 1600 lidí, zraněných jsou tisíce. A bilance mrtvých roste s tím, jak záchranáři pod kusy betonu a železnými konstrukcemi nacházejí další zavalené. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana jde o největší zemětřesení od roku 1939, jaké jeho zemi zasáhlo.

Na obou stranách hranice otřesy, které dosáhly síly 7,8 stupně, vytrhly lidi ze spánku. Přišly ještě před rozedněním o chladné noci, během které pršelo a sněžilo. V příštích dnech se má ještě ochladit, v Gaziantepu má být v úterý minus šest stupňů, což pátrací operace zkomplikuje.

"Za 40 let, co jsem na světě, si nic takového nepamatuju," řekl agentuře Erdem z Gaziantepu. Uvedl, že lidé běželi do aut a snažili se jet na otevřená prostranství. V tomto městě zemětřesení poškodilo historickou pevnost, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Zřítily se i části mešity ze 17. století, která stojí vedle pevnosti.

"Houpali jsme se jako v kolébce," popsala zemětřesení jistá žena v Diyarbakiru. "Bylo nás doma devět, dva moji synové jsou stále v suti, čekám na ně," řekla v sanitce nedaleko hromady, která zbyla ze sedmipatrového bytového domu. Měla zlomenou ruku a rány v obličeji.

Také v Diyarbakiru u trosek 12patrového domu naříkala v kurdštině jistá stará žena a čekala, že se dozví, co se stalo s její švagrovou, neteřemi a synovci. "Byli v přízemí, spali. Nevím, jestli se k nim někdo dostane. A je taková zima, moje děťátka v troskách umrznou," plakala. Naděje v ní na okamžik ožila, když dav začal jásat a tleskat a záchranáři se k někomu dostali. Její příbuzní to sice nebyli, ale i tak byla ráda, že se někoho třeba podařilo zachránit. Ovšem jakmile se ukázalo, že nalezení lidé jsou mrtví, rozhostilo se v davu ticho, uvádí britská BBC.

Stovky záchranářů i dobrovolníků v Diyarbakiru vytvořily lidský řetěz u hromady trosek a podávaly si úlomky betonu a zdemolované vybavení domácností, zatímco nedaleko nich bagry odklízely kusy stavebního materiálu. Lidi vyproštěné ze sutin záchranáři opatrně poutali na nosítka a odnášeli na ulici, kde je nakládali do sanitek.

Lidé na sociálních sítích sdílejí video ze Şanliurfy, které zachycuje okamžik, kdy se zřítil šestipatrový dům. Student žurnalistiky z turecké Adany vypověděl, že u místa, kde bydlí, se zřítily tři budovy. Vypověděl také, jak pod troskami slyšel člověka, který naříkal, že "už mu docházejí síly", zatímco se k němu snažili dostat záchranáři.

Pro ty, kdo přišli o domov, se otevřely mešity jako dočasné útočiště, kde se v teplotách blízkým bodu mrazu mohou ohřát. Turecká armáda zřídila letecký koridor pro dopravu pátracích a záchranných týmů.

"Protože odklízení trosek mnoha budov v oblasti zemětřesení pokračuje, nevíme, jak vysoko počet mrtvých a zraněných stoupne," řekl prezident Erdogan.

V Sýrii, zdevastované téměř dvanáct let trvající občanskou válkou, zemětřesení postihlo i oblasti ovládané opozičními silami. V těchto regionech často v nuzných podmínkách, třeba v domech poničených při bombardování, žijí čtyři miliony lidí, které konflikt vyhnal z domova. I za normálního stavu je tam špatně dostupná zdravotní péče a nyní záchranáři říkají, že nemocnice praskají ve švech. Jiné nemocnice, včetně porodnice, bylo třeba vyklidit. Ráid Sálih, šéf organizace Bílé helmy, která pomáhá v opozicí ovládaných oblastech, řekl, že na některých místech se zřítily celé čtvrti.

Pro provincii Idlib, kde se udržuje odpor proti vládě syrského prezidenta Bašára Asada a na kterou útočí vládní i ruské letectvo, zemětřesení znamená další utrpení, píše agentura AP. Toto území je závislé na přísunu pomoci z nedalekého Turecka, včetně jídla nebo léků. Opoziční Syrská civilní obrana situaci popsala jako katastrofální. Muž jménem Usáma Abdal Hamíd, který se zraněními skončil v nemocnici v Idlibu, vypověděl, že většina jeho sousedů zemřela. Čtyřpatrová budova, ve které bydlel, se zřítila, když s manželkou a třemi dětmi utíkali k východu. Spadly na ně dřevěné dveře, které zafungovaly jako štít. "Znovu jsem se díkybohu narodil," uvedl.

V severosyrském městě Azáz, ovládaném povstalci, záchranář z poničené budovy vynesl malé dítě, ale jinde zpod trosek, které vyzdvihl jeřáb, odnášeli tělo mrtvého člověka zabalené v prostěradle.

V Damašku se otřásaly budovy a mnoho lidí vyšlo ve strachu do ulic. Ve městě Halab (Aleppo), zničeném v občanské válce, zástupci zdravotnických úřadů uvedli, že zranění přicházejí ve vlnách. Syrská státní televize vysílala záběry záchranářů pátrajících po zavalených lidech v hustém dešti.

Také obyvatelé libanonského Bejrútu a Tripolisu vybíhali do ulic, protože měli strach, že se na ně zřítí jejich domy. Otřesy byly cítit i na Kypru a v dalších zemích v této části Středomoří.