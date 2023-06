V Troubkách má v roce 2027 začít stavba protipovodňových opatření za 600 mil.

Olomouc - Troubky na Přerovsku by se měly po 30 letech od ničivých povodní dočkat zahájení stavby rozsáhlých protipovodňových opatření. Se stavbou projektu v podobě vybudování takzvaného prstencového ohrázení celé obce počítá Povodí Moravy v roce 2027, náklady se odhadují až na 600 milionů korun. Do té doby se musejí Troubky vypořádat s výkupem potřebných pozemků. Zástupci obce, Povodí Moravy a Olomouckého kraje dnes podepsali memorandum o spolupráci při realizaci těchto protipovodňových opatření, která by měla ochránit obec před stoletou vodou.

Podle investičního ředitele Povodí Moravy Tomáše Bělašky jsou opatření navržena jako prstencová hráz. "Vznikne zemní val kolem celé obce, celková délka liniových opatření je kolem šesti kilometrů. Částečně půjde o úpravu či navýšení stávajících hrázových systémů, částečně dojde ke zbudování zcela nových, v některých částech bude vybudována železobetonová zídka," řekl dnes novinářům Bělaška.

Troubky podle odborníků leží ve složitém morfologickém území na soutoku Bečvy a Moravy a jsou značně ohroženy velkou vodou. "Zásadní je i podloží, jsou tam komplikované hydrogeologické poměry, pohybujeme se na štěrkovém podloží. Tím, že dojde k prstencovému ohrázení obce, je potřeba v době zvýšených povodňových stavů řešit také spodní vodu, která by mohla Troubky zatopit zespodu. V rámci protipovodňových opatření tak budou vybudovány protivztlakové studny, jejich ucelený systém bude odvádět průsakové vody do koryt a odtud bude následně přečerpávána," doplnil investiční ředitel povodí.

Starosta Troubek Martin Frgal řekl, že je rád za jednotu zastupitelstva, obec nyní pracuje na vyřešení majetkoprávních vztahů v podobě odkupu pozemků, případně sepsání smluv o smlouvách budoucích. "Výkupy pozemků nejsou jednoduchou záležitostí, snažíme se s lidmi mluvit a přesvědčit je," řekl novinářům starosta. Doplnil, že jde kolem 250 parcelních čísel. "Z celkového počtu mám 56 procent vyřešeno, 44 procent nám zbývá. Lidé mají obavu z podzemních vod, z toho, že protipovodňová opatření nebudou fungovat," podotkl starosta. Dodal, že prioritou je i zajištění vody ve studních.

Podporu mají troubecká opatření i u ministerstva zemědělství. Podle ministra Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) jsou Troubky nešťastným symbolem povodní v roce 1997. "Naléhavě jsme si tehdy uvědomili, že potřebujeme učinit protipovodňová opatření, nelze je však učinit ze dne na den a je potřeba postupovat systematicky... Musíme učinit něco i ve prospěch tohoto nešťastného symbolu z roku 1997," řekl novinářům Nekula.

Podle zástupců Povodí Moravy již existuje kvůli projektu protipovodňových opatření Troubek dokumentace pro územní rozhodnutí. Po podpisu memoranda bude vypsána soutěž na projektanta a geologický průzkum, který by měl optimalizovat systém protivztlakových studní. Projektová dokumentace vyjde na 16 milionů korun, podle memoranda se na něm budou finančně podílet i kraj a obec. Samotná stavba by měla trvat čtyři roky.

Troubky zaplavila Bečva při rozsáhlé povodni 7. července 1997. Rozbouřený vodní živel v obci srovnal se zemí více než polovinu domů. Zbourat se muselo 335 stavení a o střechu nad hlavou přišla polovina ze 2000 troubeckých občanů, o život tehdy přišlo devět lidí. Škody dosáhly 700 milionů korun. V obci bylo poté postaveno na 200 domů. Povodně postihly Troubky i na jaře roku 2010.