V troskách zříceného domu na Floridě našli další těla, obětí je tak nejméně 16

Washington - Skoro týden po částečném kolapsu bytového komplexu na Floridě narostl počet potvrzených úmrtí na 16. V noci na dnešek se na místě našlo tělo dvanácté oběti, podle agentury AP pak dopoledne místního času velitel hasičů informoval čekající rodiny o nalezení dalších čtyř mrtvých. Místní činitelé mezitím požádali federální vládu o další pomoc při hledání skoro 150 pohřešovaných, aby ulevili záchranářům, a slibují důkladné vyšetření příčin tragédie.

Podle agentury AP v městečku Surfside zasahovalo 400 záchranářů, jimž pomáhá mnoho dobrovolníků. Podle vyjádření okresu je celkem do operace zapojeno na 900 pracovníků z 50 federálních, státních a lokálních složek. Dva jeřáby s postupem pátrání opatrně odklízí sutiny z hromady betonu, oceli a nábytku, a záchranáři stále doufají, že se jim v troskách podaří nalézt i živé osoby. V sutinách se totiž mohly vytvořit kapsy vzduchu, díky nimž by se dalo přežít i několik dní.

Žádného přeživšího však záchranáři na místě nenašli od čtvrtka, tedy ode dne, kdy se kolem 1:30 (07:30 SELČ) na předměstí Miami náhle sesunula k zemi asi polovina 12patrového obytného domu Champlain Towers South. Podle hasičů bylo zničeno asi 55 bytových jednotek.

Naopak přibývají nalezená mrtvá těla. "Našli jsme lidi. Bohužel, nejsou naživu," řekl televizi CNN velitel izraelského záchranářského týmu v momentě, kdy ještě bylo potvrzených obětí 12. Velitel hasičů okresu Miami-Dade County Raide Jadallah pak podle AP informoval příbuzné pohřešovaných, že během noci se našla ještě další čtyři těla, jakož i jiné tělesné pozůstatky.

Před jeho vyjádřením úřady hlásily ještě 149 nezvěstných. Mezi nimi byly desítky lidí původem z latinskoamerických zemí, například z Argentiny, Kolumbie, Chile či Paraguaye. CNN doplňuje, že v souvislosti s nočním zřícením bytů jsou také dva lidé hospitalizováni.

Guvernér Floridy Ron DeSantis v úterý řekl, že záchranáři pátrání jen tak nevzdají. "Jako starý člen námořnictva to vidím tak, že když se někdo pohřešuje při akci, tak je nezvěstný, dokud se nenajde. Nepřestaneme hledat," řekl.

Záchranné práce kromě samotné povahy operace komplikuje tropické počasí. Záchranáři se několikrát denně schovávají před bouřkami a ve hře je nyní možnost, že oblast v nejbližších dnech zasáhnou tropické bouřkové systémy, které se pohybují nad Atlantikem.

Příčina neštěstí je zatím nejasná. V úterý byl ale zveřejněn dopis, v němž v dubnu správkyně domu poukazovala na zhoršení závažných závad, které byly na stavbě zjištěny v roce 2018. Jejich odstranění by si vyžádalo investice zhruba 15 milionů dolarů (asi 321 milionů korun).

Někteří z obyvatelů domu sdělili listu The Washington Post, že do podzemních garáží v budově často zatékala voda. Někteří odborníci se proto domnívají, že kvůli vlhkosti v nosných sloupech mohly časem kompletně zrezivět ocelové výztuhy, čímž by základy budovy ztratily pevnost. Další experti míní, že chyby se mohly stát už při stavbě před 40 lety, například použitím nekvalitních materiálů nebo lajdáckou prací dělníků.

Podle profesora geologie z Miamské univerzity Harolda Wanlesse je však potřeba zjistit, zda byl kolaps způsoben lidskou chybou, nebo zda je tamní podloží na okraji oceánu nevhodné pro výstavbu velkých mnohapatrových budov. "To by mělo ohromné důsledky," poznamenal.

Političtí činitelé slíbili zahájit řadu vyšetřování a státní prokurátorka Katherine Rundleová prohlásila, že nechá věc vyšetřit velkou porotou.