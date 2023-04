V Třinci bude pokračovat semifinálová série extraligy mezi Oceláři a Pardubicemi

Druhý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 3. dubna 2023, Pardubice.Zleva brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Marcinko z Třince a Lukáš Sedlák z Pardubic.

Druhý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 3. dubna 2023, Pardubice.Zleva brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Marcinko z Třince a Lukáš Sedlák z Pardubic. ČTK/Vostárek Josef

Třinec - Za vyrovnaného stavu 1:1 bude ve čtvrtek třetím zápasem pokračovat semifinálová série play off extraligy mezi hokejisty Třince a Pardubic. Oceláři, kteří jsou v roli obhájců zlata, srovnali krok po úvodní porážce a překlopili výhodu domácího prostředí na svou stranu, Dynamo jakožto hlavní favorit na zisk titulu se bude snažit o odpověď. V pátek je na programu zápas číslo čtyři a hrát se bude opět od 17 hodin pod Javorovým.

Třinečtí stejně jako už ve čtvrtfinále proti Spartě ztratili sice úvodní souboj série po výsledku 2:4, ale ve druhém přispěchali s nápravou a oslavili vítězství 3:0. Brankáři Ondřeji Kacetlovi přitom stačilo na druhou nulu v letošním play off jen 19 zákroků. "Podali jsme vynikající kolektivní výkon. Každý si udělal svoji práci na sto procent," ocenil mužstvo trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

Stejně se budou chtít Slezané prezentovat i před domácím publikem. "Budeme doufat, že i zbytek semifinále bude mít stejný průběh jako se Spartou. Zase jsme si ověřili, že když plníme pokyny trenérů, můžeme hrát s každým," uvedl obránce Lukáš Kaňák. "Musíme nastoupit úplně stejně jako do druhého zápasu - disciplinovaně a s pokorou k soupeři, který je opravdu dobrý," doplnil útočník Aron Chmielewski, jenž zpečetil gólem pondělní triumf.

Východočeši museli po pěti vítězných vystoupeních v letošních vyřazovacích bojích vstřebat první porážku, v pondělí navíc přes velkou sílu ofenzivních řad ani jednou neskórovali. "Byl to zápas z kategorie nepovedených, protože jsme nedali gól a vůbec jsme se neprosadili. Neudrželi jsme se na kotouči a nebyli jsme silní v soubojích," vyjmenoval hlavní nedostatky ve hře svého týmu pardubický kouč Radim Rulík.

"Zápas se nám nepovedl, nevyužili jsme dobrého rozpoložení z nedělního utkání. Naše nasazení bylo jiné než v prvním zápase," připustil kapitán Patrik Poulíček. "Myslím, že jsme se tolik netlačili do brány a nevyhrávali osobní souboje, z čehož pramenily naše ztráty," doplnil.

Pardubičtí však věří, že je jedno zakolísání nijak nerozhodí. "Nikdo nemohl počítat s tím, že je přejedeme ve čtyřech zápasech. Třinec je skvělý tým a my jsme věděli, že to bude dlouhá a těžká série. Nesmíme věšet hlavu. Je to 1:1 a my se musíme dobře připravit na další zápasy," podotkl útočník Jan Mandát.

Připustil, že když se Třinec dostane do vedení, je těžké proti němu hrát. "Ale na to nesmíme koukat. Musíme se zaměřit na sebe. Nechodili jsme v tom druhém utkání tolik do branky a Kacetl to měl pak jednodušší," dodal Mandát.

"Nezvládli jsme závěry třetin. Chtěli jsme hrát stejně jako první zápas, ale to se nám nepovedlo. V Třinci budou ty zápasy hodně podobné, my musíme hru zjednodušit," prohlásil obránce Tomáš Dvořák.

Statistické údaje před zápasy semifinále: HC Oceláři Třinec (po základní části 6.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátky: čtvrtek 17:00 (ČT sport), pátek 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:4, 3:0. Nejproduktivnější hráči v sérii: Andrej Nestrašil 2 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistencí) - Lukáš Sedlák 2/2 (2+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 11/13 (6+7) - David Cienciala 6/8 (1+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/52 (23+29) - Lukáš Radil 49/40 (14+26). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl průměr 1,53 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,23 procenta a jednou udržel čisté konto - Roman Will 2,50 a 89,58. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,41, 95,50 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,43 a 91,60 - Roman Will 1,90, 90,91 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34 - Roman Will 2,11, 92,08 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Oceláři doma zvítězili ve čtyřech z uplynulých pěti utkání. - Pardubice po sérii pěti vítězství utrpěly v druhém semifinále s Třincem první porážku v letošním play off. - Dynamo venku vyhrálo oba duely v letošním play off a zabralo mimo svůj led po dvou porážkách ze závěru základní části. - Pardubice v této sezoně vyhrály čtyři ze šesti vzájemných zápasů. - Útočník Martin Růžička z Třince má na kontě v play off 57 branek ze 136 utkání a pouze dvě branky jej dělí od vyrovnání rekordu Ondřeje Kratěny, který dal 59 gólů ve 201 zápasech. - Brankář Ondřej Kacetl z Třince vychytal už 12 čistých kont v play off domácí nejvyšší soutěže a jedno jej dělí od druhého v pořadí Romana Málka. Rekordman Petr Bříza udržel 14 čistých kont.