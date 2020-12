V Trevíru najelo auto na pěší zónu, na místě nejméně dva mrtví

Trevír (Německo) - Ve městě Trevíru (Trier) na západě Německa dnes vjelo auto na pěší zónu. Na místě zemřeli nejméně dva lidé a několik dalších utrpělo zranění, informovala s odvoláním na místní policii agentura DPA. Neoficiální zdroje hovoří o čtyřech obětech. Příčina incidentu není jasná. Řidiče, 51letého Němce žijícího v okolí města, policisté zadrželi a nyní ho vyslýchají. Policie uvedla, že při útoku automobilem bylo více než deset lidí zraněno. Podle policie už obyvatelům žádné nebezpečí nehrozí.

Fotogalerie

Místní list Trierischer Volksfreund s odvoláním na televizní zprávy napsal, že čin si vyžádal čtyři mrtvé. Policie potvrdila, že mezi oběťmi je i dítě. O jeho věku není nic známo.

"Zadrželi jsme jednu osobu a zajistili auto. Dva lidé podle prvotních poznatků zemřeli," uvedla na twitteru trevírská policie. Zároveň vyzvala, aby se lidé místu události vyhnuli.

Oblast poblíž Trevírského dómu a římské brány Porta Nigra, které jsou na seznamu památek UNESCO, policisté uzavřeli. Nad městem kroužily vrtulníky, informoval Trierischer Volksfreund.

Trevírský primátor Wolfram Leibe uvedl, že kromě mrtvých zůstalo na pěší zóně až 15 zraněných, někteří z nich ve vážném stavu. Primátor čin označil za takzvaný "amoklauf", tedy čin šíleného řidiče.

Za volantem vozu seděl podle policie 51letý muž z okresu Trier-Saarburg, který se rozkládá v okolí města. Stanice SRW uvedla, že podle svědků vjel s šedým vozem kategorie SUV na pěší zónu velkou rychlostí a do lidí narážel úmyslně.

Do Trevíru, který leží nedaleko hranice s Lucemburskem, se vydala Malu Dreyerová, premiérka spolkové země Porýní-Falce, ve které město leží.

"To, co se stalo v Trevíru, je otřesné," napsal na twitteru mluvčí německé vlády Steffen Seibert a vyjádřil soustrast příbuzným obětí. Šokován je i trevírský starosta Leibe. "Takové obrázky vídáme docela často v televizi a myslíme si, že u nás se to stát nemůže," řekl. Všechny záchranné složky se podle něj snažily dostat zraněné co nejrychleji do nemocnic.

Na 19:00 byla ohlášena tisková konference, které by se měl zúčastnit mimo jiné ministr vnitra Porýní-Falce Roger Lewentz.