V Třešti je otevřená expozice betlémů, do rodin se za betlémy chodit nebude

Třešť (Jihlavsko) - Do Třeště na Jihlavsku se lidé mohou o vánočních svátcích přijet podívat na betlémy, ale kvůli epidemii koronaviru se stejně jako loni nedostanou k betlémům v rodinách. Otevřená je expozice betlémů ve Schumpeterově domě, betlémy jsou v i tamní pobočce Muzea Vysočiny. Přístupný bude betlém ve firmě Podzimek, v některých výlohách a zřejmě i v kostele svaté Kateřiny, řekla dnes novinářům místostarostka Eva Požárová (bezpartijní). Před rokem nebyla kvůli epidemii otevřená ani expozice betlémů.

Před epidemií mohli návštěvníci během vánočních svátků v Třešti navštěvovat i víc než 15 rodinných betlémů. Některé rodiny je staví i v tomto roce. Podle místostarostky to jsou ale lidé, kterým je osmdesát let i víc a nebylo by dobré, aby se jim doma za odpoledne vystřídali turisté třeba z pěti autobusů. "Tak jsme to raději letos udělali touto formou, že zveme do Třeště na betlémy, ale spíš do expozic. A kdo chce a má betlém doma, může se zapojit ve virtuální betlémské cesty, která byla i loni," řekla.

Do virtuální betlémské cesty mohou poslat ke zveřejnění fotografie svého betléma lidé nejen z Třeště. Místostarostka doplnila, že ve městě bude otevřené informační centrum, kde se návštěvníci doví, kam se vydat za betlémy.

Tradice stavění betlémů v třešťských rodinách se podle Spolku přátel betlémů dodržuje 200 let. Rodiny před epidemií betlémy vystavovaly od 26. prosince do 2. února.

Expozice betlémů ve Schumpeterově domě by se měla do příštího léta rozšířit z nynějších dvou výstavních místností do celého přízemí. Využije prostory bývalé cukrárny, které o prázdninách opustilo tamní odborné učiliště. "Tam jsou dvě větší a jedna menší místnost, které jsou propojené se stálou expozicí Spolku přátel betlémů," upřesnila Požárová. Záměr připravuje Mikroregion Třešťsko ve spolupráci s dalšími regiony, má na něj slíbenou dotaci. Náklady potřebných úprav v domě se podle ní ještě dopočítávají, neměly by převýšit dva miliony korun.

Víc místa je podle Požárové pro výstavu potřeba i kvůli betlému, do kterého každý rok přibývají figurky od účastníků červencového Dřevořezání v Třešti. Společný betlém z nebarveného lipového dřeva vzniká od roku 2002, teď už čítá přes 1300 prvků. Místostarostka uvedla, že jsou také rodiny, které už svůj betlém nemohou ukazovat doma a k vystavení ho nabídly spolku betlémářů.