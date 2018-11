Abú Zabí - V trénincích na závěrečný závod sezony formule 1 Velkou cenu Abú Zabí byl nejrychlejší Valtteri Bottas z Mercedesu. Ve druhé části porazil Maxe Verstappena a Daniela Ricciarda z Red Bullu, čtvrtý byl už jistý mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu.

Loňský vítěz závodu v Abú Zabí Bottas zajel ve druhé části nejrychlejší čas dne 1:37,236 a dostal se před dvojici jezdců Red Bullu, kterým patřil první trénink. Verstappen zaostal o 44 tisícin a Ricciardo byl před svou jubilejní stou a současně poslední Velkou cenu v barvách Red Bullu pomalejší o dvě desetiny.

Hamilton, který si před třemi týdny v Mexiku zajistil pátý titul v kariéře, byl stejně jako v prvním tréninku čtvrtý. Na páté a šesté příčce se seřadili jezdci Ferrari Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso z McLarenu, jenž se v Abú Zabí loučí s formulí 1, dojel na třináctém místě.

Do prvního tréninku zasáhl také Robert Kubica, který se v příštím ročníku v barvách Williamsu do královské třídy vrátí osm let poté, co při vážné nehodě při rallye málem přišel o ruku.

Tréninky na Velkou cenu Abú Zabí:

První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:38,491, 2. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,454, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,961, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,052, 5. Ocon (Fr./Force India) -1,611, 6. Magnussen (Dán./Haas) -1,744.

Druhý trénink: 1. Bottas 1:37,236, 2. Verstappen -0,044, 3. Ricciardo -0,192, 4. Hamilton -0,207, 5. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,225, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -0,333.