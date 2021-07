V Třebívlicích odhalili sochu baronky Ulriky a básníka Goetha

Třebívlice (Litoměřicko) - V Třebívlicích na Litoměřicku mají nově sochu baronky Ulriky von Levetzow a básníka Johanna Wolfganga Goetha. Autorem sousoší s názvem Polibek ruky je poslední žijící příbuzný Ulriky, která strávila téměř celý život na panství v Třebívlicích.

Ulrika se s německým básníkem potkala jako sedmnáctiletá při pobytu v Mariánských Lázních roku 1821. Goethe, kterému v té době bylo 72 let, se do ní zamiloval. Věkový rozdíl 55 let se snaží zachytit sousoší, na němž je baronka zachycena jako mladá dívenka a Goethe ve starším věku. "Ulrika napsala memoáry, kde uvádí, že z její strany to nebyla žádná láska, ale úcta a obdiv k velkému člověku. Kromě několika letmých polibků na čelo k žádnému tělesnému kontaktu nedošlo," řekla ČTK kronikářka Třebívlic Venuše Pazderová, která má na starosti expozici v obci věnovanou baronce.

Mladá šlechtična odmítla nabídku k sňatku, ale sama se nikdy nevdala. Goethe bolest z odmítnutí vyjádřil v básni Mariánskolázeňské elegie a do Čech už nepřijel. "Ulrika poté odjela za maminkou do Třebívlic v roce 1824 a už tu zůstala do své smrti v roce 1899. Byla svými poddanými velmi oblíbená, založila tu školu pro dívky a dokonce psí hřbitov," uvedla kronikářka s tím, že sama ještě potomky pamětníků v obci potkávala. Někteří darovali do expozice rodinou památku, kterou od Ulriky dostali. "Byla štědrá, každou rodičku vždy navštívila s nějakým darem. Ke stáru ji prý mrzelo, že se nikdy nenaučila česky," uvedla Pazderová.

Panství po Ulrice zdědil synovec, který byl karbaníkem, do roka ho prodal městu Most. Tam se tak dostala větší část z pozůstalosti baronky včetně unikátní soupravy granátových šperků. Zámek se posléze proměnil ve školu. Tam právě v roce 1999 byla první výstava věnovaná baronce. "To bylo na výročí sto let od jejího úmrtí. Hned poté se dohodlo, že vznikne stálá expozice. A najednou zájem o tuto osobnost vzrostl, teď sem jezdí lidé z Čech, ale hlavně také z Německa," uvedla Pazderová.

Místní vlastivědné společnosti se podařilo před několika lety vypátrat prasynovce baronky. Dieter von Levetzow Třebívlice navštívil a souhlasil s vytvořením sochy. Na její odhalení o uplynulém víkendu se pětadevadesátiletý sochař byl i podívat. Na bronzové sousoší zhruba za 800.000 korun přispěly vedle obce také Ústecký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří a další.