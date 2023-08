V Třebíči začala výstava patchworkových obrazů, znázorňují okna synagog

Třebíč - Zadní synagoga v Třebíči dnes otevřela výstavu patchworkových obrazů. Znázorňují okna více než 30 synagog. Soubor vznikl ve snaze upozornit na zchátralé židovské památky v Neveklově na Benešovsku. K vidění už byl na několika místech České republiky a z Třebíče poputuje do Izraele. ČTK to řekla Markéta Zenklová, která je autorkou několika obrazů. Výstava bude přístupná do 19. srpna.

Zenklová patří mezi ženy, které se pravidelně léta scházejí a věnují se společné zálibě v patchworku (technice sešívání menších kousků látek se vzory). "Posledních 16 let trávíme společně jeden týden v Neveklově, kde máme takové šicí soustředění. Za tu dobu jsme si to tam hodně oblíbily. Když jsme zjistily, že jsou tam dvě krásné, ale zanedbané židovské památky a že místní patrioti se je snaží zachránit, řekly jsme si, že bychom tomu taky rády pomohly. Ale nemáme peníze, abychom nějak relevantně přispěly, a nejsme ani skupina na brigádu s motykou a sekerou. Tak jsme si řekly, že to spojíme s naším koníčkem a uspořádáme výstavu, která by na to třeba upozornila," řekla Zenklová.

Najít motiv, který zhmotní zapomenutý židovský hřbitov a synagogu, jež od druhé světové války sloužila jako opravna traktorů, bylo podle ní složité. Některé z dam téma vnímaly jako příliš tíživé nebo smutné, jiné se obávaly, že o něm mnoho nevědí. "Nakonec se klíčem stala okna, konkrétní tvary oken konkrétních synagog," řekla Zenklová.

Mezi ztvárněnými okny nechybí ani ta ze synagog na Vysočině včetně Třebíče, Polné nebo Třeště. Podobnost si mohou návštěvníci ověřit na fotografiích, které jsou součástí výstavy.

Vzhled textilních obrazů tvarově vychází z přesných tvarů oken či jejich dochovaných výplní - vitráží. Kde se výplně nedochovaly, použily tvůrkyně vlastní fantazii, různými patchworkovými technikami ztvárnily třeba židovské svátky.

Původním záměrem bylo vytvořit kolekci deseti obrazů. Nakonec jich je přes 40 a zřejmě přibudou další. Po návratu z Izraele by měla výstava putovat po židovských památkách opravených v minulosti z projektu Deset hvězd. Jsou mezi nimi stavby, jejichž okna svou textilní podobu ještě nemají.

Poprvé byly obrazy vystavené loni v Neveklově, který se zároveň připojil oslavami ke Dni židovských památek. Letos se budou podle Zenklové oslavy konat znovu 13. srpna. K vidění byly obrazy v uplynulém roce i v Praze nebo Jičíně a v Brně na veletrhu věnovaném patchworku.