V Třebíči si lidé připomněli tradici velikonočního hrkání a vyhánění zimy

Třebíč - V Třebíči si připomněli tradici velikonočních obchůzek s hrkáním a vyhánění zimy. Průvod s Moranou doprovázený hrkáním a klapáním šel ze zámku přes židovskou čtvrť k řece Jihlavě, v jejíž vodě asi hodinu před polednem skončila hlava čtyřmetrové figuríny. Akci organizují vodní skauti spolu s třebíčským Muzeem Vysočiny. Zúčastnilo se přes 100 lidí, převážně rodiny s dětmi. Hrkačů mezi nimi byly desítky.

"My jsme to odkoukali v jedné blízké vesničce, kde vynáší zimu na Smrtnou neděli, ale mají k tomu i hrkačky a klapačky. My jsme to tady spojili," řekla ČTK Eva Novotná z muzea. Smrtná se říká neděli, která je dva týdny před Velikonocemi.

Tradici zahájili třebíčští skauti v roce 2005. "Tím, že pracuji v muzeu a zároveň jsem skautka, tak jsme tu tradici přenesli i do muzejního prostředí," řekla Novotná. Od skautů si dnes bylo možné vypůjčit i různé hrkačky. Přibližně čtyři metry vysokou figurínu Morany nesl v čele průvodu skaut Jakub, nosičem byl poněkolikáté. "Ono to moc neváží, ale vítr dá někdy celkem zabrat," řekl ČTK. Hlavu figuríny skauti po ukončení průvodu z vody zase vytáhli a schovali ji na příště.

Obchůzky s hrkáním se na Třebíčsku konají spíš na vsích. "Já se domnívám, že ve městech se ty tradice tolik neudržují a že bychom si je měli připomínat," uvedla Eva Novotná. V Centru tradiční lidové kultury, které také spravuje muzeum, si po průvodu mohly děti uplést pomlázku nebo barvit vajíčka.

Hrká se od Zeleného čtvrtka do dnešní Bílé soboty. Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají to, že byl byl Ježíš zrazený a zajatý vojáky, na Velký pátek jeho ukřižování, v hrobě byl v sobotu. Podle evangelií vstal Ježíš třetí den z mrtvých, což církev slaví v neděli, na Boží hod velikonoční.

"Hrkání je na Třebíčsku živý dětský obyčej, chodí chlapci a teď už i děvčata. Říká se, že zvony odlétají do Říma, jejich zvuk nahrazují hrkačky, řehtačky, klapačky," řekla etnografka muzea Petra Zelenková. Průvody ve vesnicích většinou organizují nejstarší chlapci. Po dnešním posledním hrkání pak ještě někde hrkáči obcházejí domácnosti a za odměnu, že hrkali, dostávají vajíčka, sladkosti nebo i peníze.