V Třebíči má v domově důchodců covid 21 klientů a pracovníků

Jihlava - V třebíčském domově pro seniory se prokázala nákaza covidem-19 u 11 klientů a deseti zaměstnanců. Na dotaz ČTK to řekla ředitelka domova Zuzana Malásková. Uvedla, že tento domov, který je v ulici Manželů Curieových, pečuje celkem o 195 seniorů. Dva obyvatelé s potvrzeným onemocněním covid-19 jsou v nemocnici. Testovány zatím podle ředitelky byly čtyři desítky klientů.

"Další postup řešíme s hygienou, která vydá mimořádné opatření," uvedla ředitelka.

Zřizovatelem domova je Kraj Vysočina, zařízení sídlí v jedné velké budově. O šíření nákazy v tomto domově informoval novináře po dnešním zasedání bezpečnostní rady kraje hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD). "V současné době máme největší problém ve fakticky největším zařízení," řekl.

U prvního obyvatele tohoto třebíčského domova se podle Maláskové prokázala nákaza koronavirem v sobotu. Nakažení pracovníci jsou doma v karanténě. Zaměstnanců má domov dohromady okolo 120.

Koronavirus už na Vysočině zasáhl více sociálních zařízení. S péčí o obyvatele krajského domova důchodců v Humpolci od 9. září pomáhá 15 vojáků. Tento domov má ve dvou oddělených budovách v součtu přes 70 klientů.

Na Vysočině přibylo za posledních 24 hodin do středečního večera 59 případů nemoci covid-19. Z koronavirové nákazy se podle hygieniků léčí 485 lidí, na konci srpna jich bylo 215. Od začátku pandemie se v kraji nakazilo 1316 lidí, zemřelo jich 21.

Matematické modely šíření nákazy podle hejtmana ani pro Vysočinu nejsou příznivé. "Hygiena už to hodnotí jako komunitní přenos, to znamená, že už se téměř nedá zjistit, odkud to všude vychází," řekl. Kraj zatím kvůli covidu-19 podle Běhounka žádná mimořádná opatření vyhlašovat nebude. Bezpečnostní rada kraje se znovu sejde v pondělí. Pokud by se situace přes víkend dramaticky zhoršovala, v úvahu by podle hejtmana například připadal zákaz nočního provozu v restauracích a barech.