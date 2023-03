V Tovačově na Přerovsku byl zavražděn 56letý muž, policie zadržela jeho syna

Olomouc/Přerov - V Tovačově na Přerovsku byl v noci na dnešek zavražděn šestapadesátiletý muž. Kriminalisté v této souvislosti zadrželi jeho třicetiletého syna, jako motiv činu uvedli pravděpodobně rodinné spory. Případ kriminalisté vyšetřují jako vraždu, dosud nebyl nikdo obviněn, řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Jakým způsobem muž zemřel, zatím policie s ohledem na vyšetřování nechce sdělit. V Olomouckém kraji jde letos o první případ vraždy.

Násilné úmrtí v Tovačově vyšetřují krajští kriminalisté od půlnoci, muž byl zavražděn v bytě jednoho z tamních domů. "Motivem činu byly patrně rodinné spory. Zadržený muž nebyl pod vlivem alkoholu. Zda jednal pod vlivem drog, zjistíme z výsledků rozboru krve," uvedl policejní mluvčí.

V Olomouckém kraji jde o první vraždu v letošním roce, loni se v regionu stalo 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jedna ve stadiu přípravy. Jedna z vražd měla tři oběti, šlo o případ v Kostelci na Hané na Prostějovsku, obžalovaný muž se za ni již zodpovídá před soudem. Ve čtyřech případech šlo o vraždy mezi členy rodiny. Ve zbylých skutcích pak šlo o osoby, které se vzájemně znaly, nebyly však v příbuzenském vztahu, řekl ČTK již dříve policejní mluvčí.

Za trestný čin vraždy hrozí pachateli deset až 18 let, v případě, že by šlo o vraždu s rozmyslem, je sazba vyšší, a to v rozpětí 12 až 20 let. Sazba 15 až 20 let nebo výjimečný trest pak hrozí pachateli, který tento čin spáchá zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo v úmyslu získat majetkový prospěch.