V tomto týdnu teploty často klesnou pod 20 stupňů, bude pršet

Praha - Dnes ještě teploty vystoupají někde až na letních 26 stupňů Celsia, po zbytek týdne už bude výrazně chladněji a obloha se zatáhne. První přeháňky a ojediněle bouřky dorazí od západu už večer, úterý a středa budou deštivé na celém území a teploty po zbytek týdne většinou vůbec, nebo jen mírně přesáhnou 20 stupňů. Srážky mohou být i vydatnější a trvalejší. Během čtvrtka a pátku se přechodně ukáže více slunce a pršet bude jen sporadicky. Víkend ale ovlivní další studená fronta, bude zřejmě převážně oblačno, s přeháňkami a deštěm, teploměr ukáže maximálně 19 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi a informací na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Dnešek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, protože teploty vystoupí až na letních 26 stupňů Celsia. Zítra (v úterý) a ve středu bude brázda nízkého tlaku vzduchu spojená se zvlněnou studenou frontou jen zvolna postupovat přes naše území k východu. Úterý a středa budou tedy deštivými dny s teplotami jen kolem, nebo slabě nad 20 stupňů," uvedli meteorologové.

V úterý předpokládá předpověď zataženo až oblačno, na většině území přeháňky nebo déšť, místy bouřky, maximální teploty někde ještě 24 stupňů, na západě jen 17 až 21 stupňů. Pršet bude i ve středu, teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů, večer začne ubývat srážek i oblačnosti.

Čtvrtek by mohl být bez deště, vyjasní se, nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. V pátek se postupně obloha začne zatahovat, místy bude pršet a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Od soboty do pondělí zatím meteorologové očekávají většinou oblačno, místy přeháňky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty se budou poslední květnový víkend pohybovat od 14 do 19 stupňů, v noci a nad ránem mohou spadnout až ke třem stupňům nad nulou.