V tomto play off máme recept, budeme se ho držet, řekl bek Tampy Bay Rutta

Montreal - Podle obránce Jana Rutty mají hokejisté Tampy Bay v play off NHL recept, kterého se drží. Český bek doufá, že díky němu už v noci z neděle na pondělí jeho tým ukončí finálovou sérii s Montrealem a obhájí Stanleyův pohár. Lightning s přispěním jeho gólu a dvou asistencí Ondřeje Paláta zvítězili v pátečním třetím finále na ledě Canadiens 6:3 a vedou 3:0 na zápasy.

Floridský celek dělí výhra od toho, aby se stal devátým různým klubem, který získá nejcennější hokejovou trofej na světě dvakrát po sobě. Naposledy se to v letech 2016 a 2017 podařilo Pittsburghu.

V historii vyřazovacích bojů NHL se 199 sérií, hraných na čtyři vítězná utkání, dostalo do stavu 3:0. Pouze čtyři týmy (dvě procenta) otočily nepříznivý vývoj, naposledy Los Angeles proti San Jose před sedmi lety. Z 27 finálových sérií obrátilo stav jedině Toronto proti Detroitu v roce 1942.

"Co se týče dalšího zápasu, samozřejmě víme, že to bude těžké. Máme ale nějaký recept v tomto play off a toho se budeme držet. Snad to vyjde," řekl Rutta na on-line tiskové konferenci.

Rodák z Písku se stal prvním hráčem v historii zámořské soutěže, který skóroval v červenci. Díky tomu už ve všech 12 měsících, ať už v základní části nebo play off, padl gól. Rutta se prosadil po necelých dvou minutách po Palátově přihrávce střelou od mantinelu do horního růžku branky Careyho Priceho. Ve čtvrté minutě zvýšil jeho parťák z obrany Victor Hedman na 2:0.

"Pro nás obránce je vždycky příjemné, když se dostaneme na střeleckou listinu, i když to není náš hlavní úkol. Zvedne to vaše sebevědomí. Vzhledem k tomu, odkud jsme stříleli, musíme pochválit útočníky. Přihráli nám puk a pak se tlačili před branku do nepříjemných pozic, aby upoutali gólmanovu pozornost. Díky tomu jsme skórovali. Odvedli obrovskou práci," uvedl třicetiletý Rutta, který se v letošním play off trefil podruhé a celkově v něm zaznamenal třetí bod.

"Bolts" udeřili dvakrát i v úvodních čtyřech minutách prostředního dějství. "Vstupy do jednotlivých třetin pro nás byly strašně důležité. Dát na začátku prvních dvou třetin dva góly je obrovské povzbuzení pro tým. Naopak pro ně to bylo hrozně těžké. Jedině dobře, že máme takhle dobré vstupy do třetin," prohlásil někdejší hráč Chomutova nebo Chicaga.

O důvodu úspěšnosti Tampy Bay má jasno. "Jak říkal Tyler (Johnson), je strašně důležité, že hrajeme jako tým. Jako pět hráčů bráníme a pět hráčů útočíme. Útočníci nám hodně pomáhají při bránění. Naopak my se jim snažíme pomoct v ofenzivě. To je naše hlavní značka," konstatoval Rutta, který do NHL nebyl nikdy draftován.

Spolu s Palátem by se mohl vyrovnat s dvěma prsteny za triumf ve Stanleyově poháru Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petru Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalu. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se dosud podařilo zvítězit jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.