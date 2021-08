V Tokiu pátý Vlach bude v Paříži v ideálním pětibojařském věku

Tokio - Před třemi měsíci musel Martin Vlach na operaci s potrhanými vazy v rameni. Dnes stál propocený na Olympijském stadionu v Tokiu a po rekordním výkonu v kombinaci běhu se střelbou dosáhl na páté místo. A doufá, že nabité zkušenosti prodá, třeba na hrách v Paříži v roce 2024, kdy bude v ideálním pětibojařském věku.

Zranění si Vlach přivodil po pádu z koně při tréninku koncem dubna. "Udělal jsem chybku, koník mě taky úplně nepodržel, oba jsme šli do kotrmelce. Tvrdě jsem dopadl na rameno a potrhal si vazy," popsal Vlach karambol, který ho málem připravil o olympiádu.

Následovala operace a rehabilitace. "Dostal jsem se pod ruce skvělým fyzioterapeutům v čele s Evou Brožovou, která mi to extrémně rychle rozhýbala," děkoval. "Pořád s rukou ještě cvičím, protože to není stoprocentní. Naštěstí ale ta rekonvalescence byla opravdu rychlá."

Účast v Tokiu si vybojoval ziskem bronzu na předloňském mistrovství Evropy. Zranění ho mohlo z cesty do Japonska vyřadit, ale kvitoval, že cítil ze všech stran podporu. "Jsem rád, že jsem dostal šanci, že mě nikdo nepotopil. Všichni mi věřili, že i když jsem si poranil rameno, tak nikdo nezpochybňoval, že bych sem neměl jet," řekl čtyřiadvacetiletý pražský rodák.

Zranění mu připomíná jasně viditelná jizva. V Tokiu ještě nemohl ideálně šermovat, ale v kordu se potřebuje zlepšit tak jako tak. "Mám v něm hroznou rezervu. Jde to pomaleji, než jsem doufal. Ale pomalu se posouvám, tak třeba za pár let to zase bude lepší," řekl.

Také v plavání není na svém maximu, ale parkur zvládl a už tradičně zazářil v běhu se střelbou. Předběhl čtrnáct soupeřů. "V každém kole jsem stupňoval tempo a snažil se běžet co nejdál. Cílil jsem kolem osmého místa, a že je z toho páté, tak o to líp," uvedl Vlach.

První olympiádu bere jako zkušenost. "Je to zas trochu něco jiného. Na člověka je vyvíjený větší tlak. Pokud ještě někdy pojedu na olympiádu, což bych moc chtěl, tak z nich určitě budu čerpat," řekl a už myslel na Paříž. "Za tři roky, to mi bude dvacet sedm, to je v pětiboji nejlepší věk na předvádění nejlepších výkonů. Třeba se to povede ještě lépe," řekl s úsměvem Vlach.