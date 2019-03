Bangkok - V dnešních parlamentních volbách v Thajsku podle předvolebního průzkumu, zveřejněného krátce po uzavření volebních místností, zvítězí se ziskem 173 mandátů opoziční Strana Thajců spojená s bývalým premiérem Tchaksinem Šinavatrou. Strana blízká vládnoucí vojenské juntě podle průzkumu získá v 500členné dolní komoře parlamentu jen 96 křesel. Informovala o tom agentura AP.

Pokud se prognóza vyplní, vítězná strana by neměla dostatek hlasů na vytvoření vládní většiny. Premiéra země totiž spolu s dolní komorou vybírá i 250 členů senátu, o jehož sestavě rozhoduje podle nové thajské ústavy z roku 2017 armáda. Jazýčkem na vahách by se tak mohla stát menší politická uskupení, neboť strana Síla lidového státu (PPP) spřízněná s armádou by ani s hlasy senátorů nadpoloviční většinu hlasů nezískala.

Předvolební průzkum provedlo centrum pro výzkum veřejného mínění Super Poll a jeho výsledky odvysílala thajská televize PBS krátce poté, co se v 17:00 místního času (11:00 SEČ) uzavřely volební místnosti. První výsledky hlasování by měly být k dispozici odpoledne. Jednání o vytvoření nové vlády může zabrat týdny. Právo hlasovat mělo 51 milionů voličů.

Dnešní volby v Thajsku se konaly po pěti letech od vojenského převratu a měla by z nich vzejít demokraticky zvolená vláda. Premiér Prajutch Čan-Oča a jeho vojenský režim ale podle analytiků před hlasováním podnikli řadu kroků, aby v čele státu zůstali i nadále. Kromě přímého jmenování senátorů armádou je nový volební systém navržen tak, aby znevýhodňoval velké strany.

Populistická Strana Thajců sdružuje příznivce bývalého premiéra Tchaksina Šinavatry a jeho sestry Jinglak Šinavatrové. Ta rovněž stanula v čele vlády, ale v roce 2014 se stala terčem masových pouličních protestů a nakonec byla sesazena pučem. Oba sourozenci, odsouzení v nepřítomnosti za korupci, nyní žijí v exilu.