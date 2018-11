Washington - Možnosti hlasovat předčasně v kongresových volbách v USA, jejichž řádný termín připadá na úterý 6. listopadu, využilo ve státě Texas více lidí, než kolik jich celkem hlasovalo ve volbách v roce 2014. Informovala o tom agentura AP. Američané budou volit mimo jiné nové poslance Sněmovny reprezentantů a třetinu senátorů. Vrcholící kampaň před úterními volbami podpořili prezident Donald Trump i jeho předchůdce Barack Obama

Podle texaských úřadů využilo možnost odevzdat svůj hlas před řádným termínem voleb v 30 největších okresech 4,9 milionů Texasanů. Počet voličů tak už nyní přesahuje počet všech lidí, kteří hlasovali v parlamentních volbách před čtyřmi lety. V roce 2014 jich v celém státě Texas hlasovalo 4,7 milionu.

Texas má celkem 254 okresů, ve 30 největších ale žije téměř 80 procent obyvatel druhého největšího amerického státu.

Možnost hlasovat předčasně měli Texasané do pátku. Ti, kteří zatím nevolili, budou mít možnost v řádném termínu 6. listopadu.

Účast bude přitom podle pozorovatelů v nadcházejících volbách rozhodující. Bude-li vysoká, zaznamenají podle nich vyšší zisky demokraté. Naopak nízká volební účast bude hrát do karet spíše republikánům. Pokud budou demokraté úspěšní, mohli by ovládnout Sněmovnu reprezentantů, a zkomplikovat tak vládnutí prezidenta Donalda Trumpa. Senát by podle všeho měl zůstat pod kontrolou republikánů.

Senátorské křeslo za stát Texas obhajuje republikán a někdejší uchazeč o prezidentský úřad Ted Cruz, jeho vyzyvatelem je demokrat Beto O'Rourke. Oba v minulosti uvedli, že vysoká volební účast prospěje právě jim. Pokud by nakonec zvítězil O'Rourke, byl by prvním demokratickým senátorem za Texas od roku 1994.

Vrcholící kampaň před úterními volbami podpořili Trump i Obama

Americký prezident Donald Trump i jeho předchůdce Barack Obama se v neděli znovu zapojili do vrcholící kampaně před úterními volbami do amerického Kongresu. Trump na mítinku ve státě Georgia tvrdil, že volby rozhodnou o tom, zda bude pokračovat nynější ekonomická prosperita Spojených států. Obama odsoudil republikánskou politiku, která podle něj rozděluje společnost a je založená na lžích.

Trump a Obama v neděli předestřeli zcela odlišné náhledy na problémy země, ale shodli se na tom, že výsledek voleb rozhodně o tom, v jaké Americe budou lidé v příštích dvou letech žít. Předvolební průzkumy přitom slibují desítky těsných klání o křesla v Kongresu nebo o guvernérské úřady.

"Tyto volby rozhodnou o tom, zda budeme dál stavět na prosperitě, kterou jsme vytvořili," prohlásil Trump před jásajícím davem v Maconu ve státě Georgia. Varoval před tím, že demokraté by na americkou ekonomiku vrhli "obří bourací kouli".

Trump hovořil po boku Briana Kempa, který je republikánským kandidátem na post guvernéra Georgie. Podle průzkumů svede těsný souboj s demokratickou kandidátkou Stacey Abramsovou. Dnes se Trump se zúčastní mítinků v Ohiu, Indianě a Missouri.

Exprezident Obama v neděli na severozápadě státu Indiana osobně podpořil demokratického senátora Joea Donnellyho, který bude v úterý usilovat o znovuzvolení. Donnelly je přitom mezi demokraty považován za kontroverzního politika, protože občas podporuje některé Trumpovy návrhy, jako je vybudování zdi na hranici s Mexikem.

Při té příležitosti někdejší demokratický prezident odsoudil republikány, a aniž by ho přímo jmenoval, také Trumpa, za jejich údajně rozdělující politiku a opakované lži. Odsoudil je také za zrušení jeho zdravotnické reformy. "Jedné, co teď může zastavit chování těchto republikánů, jste vy a váš hlas," prohlásil Obama ve městě Gary.

Američané budou 6. listopadu vybírat nejen nové složení 435členné Sněmovny reprezentantů a třetiny stočlenného Senátu, ale také guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích, starostu Washingtonu či nové zástupce ve státních zákonodárných sborech. Voliče v řadě států čeká i série referend, například o legalizaci marihuany či daňových otázkách.