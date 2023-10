V testovacím provozu zpětného odběru obalů se za půl roku vybralo 542.000 kusů

Praha - V testovacím provozu zpětného odběru PET lahví a plechovek lidé do automatů v řetězcích Kaufland a Lidl přinesli za půl roku přes 542.000 kusů obalů. Testovací provoz společnosti, které patří do skupiny Schwarz, spustily každá ve třech prodejnách, postupně se má rozšířit. Do konce roku mají být automaty na vracení obalů v 15 prodejnách v ČR. Místo peněz lidé v testovacím provozu za vrácené obaly dostávají slevové poukazy. V tiskové zprávě to uvedli zástupci řetězců. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) už dříve řekl, že nejdříve lze zálohování v Česku spustit v polovině roku 2025.

Testovací provoz vracení obalů spustil Kaufland v pražské Michli, v Olomouci a Šternberku, v září ho společnost spustila v Praze na Vypichu. "Na podzim se plánuje další rozšíření do Pardubic, Zlína a Karlových Varů," uvedla mluvčí společnosti Renata Maierl. Do těchto měst se má rozšířit testovací projekt i v Lidlu, navíc se přidají provozovny v Ústí nad Labem a Hradci Králové. V Lidlu mohli lidé doposud vracet obaly v pražských Modřanech, v Plzni a v Brně. Skupina Schwarz chce do roku 2025 snížit množství plastového odpadu o nejméně 20 procent.

Zálohování PET lahví a plechovek by se podle Hladíka mělo týkat nealkoholických nápojů o objemu od 0,1 litru až po tři litry a alkoholických nápojů s obsahem do 15 procent alkoholu. Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že obchodníci budou mít povinnost nabídnout místo na vracení v obchodech s plochou nad 50 metrů čtverečních, sběrných míst by mělo být asi 11.000. Záloha by se měla pohybovat mezi čtyřmi až pěti korunami.

Do systému by se měli zapojit i čerpací stanice s plochou nad 50 metrů čtverečních a on-line prodejci. Menší prodejny se budou moci zapojit dobrovolně, může jít například o kiosky, trafiky nebo bufety. V obcích s více než 300 obyvateli, kde žádné odběrové místo nevznikne, ho zřídí povinně operátor systému, který má pro správu zálohování obalů vzniknout. Operátora mají založit subjekty, které pokrývají minimálně 80 procent obalů podléhajících zálohovaní na trzích.

S povinným zálohování nesouhlasí Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) . Mnoha prodejnám by podle něj vznikly komplikace s převzetím a skladováním těchto nápojových obalů, často na to ani nemají prostory. Obcím by se také zvýšily náklady. Místo zálohování SMS ČR navrhuje, aby stát rozšířil počet koncových míst, kde se komunální odpad zpracovává a využívají se druhotné suroviny.

Zavedení zálohování podporuje Iniciativa pro zálohování, která sdružuje výrobce nápojů jako Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni 1873, Heineken ČR nebo Plzeňský Prazdroj. "Podobné pilotní projekty řetězce realizovaly i v jiných zemích a vždy přinesly dobrou zkušenost především s tím, jak zálohový systém dobře nastavit, aby byl komfortní pro spotřebitele. Nápojový průmysl je na zavedení zálohového systému připravený," uvedla mluvčí iniciativy Kristýna Havligerová.