V Teplicích připomíná 75 let od konce války graffiti v podjezdu

Streetartový umělec Kamil Vacek dokončoval 10. července 2020 v podjezdu mostu v Alejní ulici v Teplicích k výročí 75 let od konce druhé světové války rozměrné graffiti. ČTK/Hájek Ondřej

Teplice - K výročí 75 let od konce druhé světové války v Teplicích vzniklo v jednom z podjezdů mostu rozměrné graffiti. Na objednávku města ztvárnil streetartový umělec Karel Vacek tvář československého letce RAF Kurta Taussiga. Teplický rodák, který byl jedním z takzvaných Wintonových dětí, zemřel loni v Londýně.

"Zadáním bylo vytvořit něco k výročí konce války. A já jsem si vzpomněl na našeho stíhacího pilota, který bojoval v řadách britského Královského letectva ve druhé světové válce. Návrh se líbil a teď po dvou týdnech je hotovo," řekl ČTK Vacek.

Práce na šikmé zdi nebyla jednoduchá. "Je to trochu v úhlu, takže mě dost bolí nohy a zvlášť kolena," uvedl Vacek, který na podklad spotřeboval 300 litrů fasádní barvy a následně 50 sprejů. "Nebylo vedro a tady pod mostem nepršelo, takže počasí práci přálo," uvedl umělec, jenž musel občas ustát nejen pohyb na šikmé stěně, ale i poznámky kolemjdoucích. "Lidi jsou zvědaví, takže se ptali, na čem pracuju. Zazněla sem tam i nějaká nelibá poznámka," řekl Vacek.

Kurt Taussig se narodil v roce 1923 v Teplicích-Šanově. Z města odešel, když mu bylo 15 let. Za války ho kvůli jeho židovskému původu nacisté odvlekli do internačního tábora, kde ho drželi několik týdnů. Jemu a jeho bratrovi se však díky organizaci Nicholase Wintona podařilo vyhnout koncentračnímu táboru.

V roce 1939 se Taussig dostal do Velké Británie, kde dobrovolně vstoupil do Royal Air Force (RAF), a posléze prodělal pilotní výcvik v africké Jižní Rhodesii a Palestině. Do bojových operací se zapojil začátkem roku 1945. Po sametové revoluci několikrát navštívil Česko i rodné Teplice, které mu udělily čestné občanství.