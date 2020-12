V Teplicích a okolí zůstalo přes 20 otevřených restaurací

Teplice - Přes dvacet restaurací, hospůdek a pivnic zůstalo dnes otevřeno na Teplicku i po 20:00. Hosté si jejich seznam vyhledali na sociálních sítích nebo poznali podle vyvěšené české vlajky. Společně se provozovatelé rozhodli vyjádřit porušením vládního nařízení nesouhlas s opatřeními přijatými proti šíření koronaviru. Považují je za likvidační. Teplicemi večer projížděly policejní hlídky, policisté ale zatím v restauracích nezasahovali.

Fotogalerie

"V obchodních centrech je plno a nikdo to neřeší. Vše se hází jen na nás (restaurace), už to pro nás začíná být existenční otázka," řekla ČTK Ivana Laclová z krčmy Tři Karafiáty. Uvnitř zůstaly obsazené po 20:00 tři stoly.

Hospůdka u veselýho mandlu hostila po 20:00 také několik zákazníků. "Vláda nemá žádnou vizi, v opatřeních není žádný systém," řekl ČTK majitel Radek Jakubka. "Přijdeme o kompletní večerní tržby. Nestane se, že by lidi přišli ve čtyři a šli v osm domů," uvedl. Obvyklá zavírací doba v této restauraci je půlnoc. "To, že nám vláda přispěje na výplaty, nás nezachrání. Musím platit pojištění, energie, leasing," řekl s tím, že si zatím všechny zaměstnance udržel. "Ale nevím, jak dlouho to vydržíme," dodal.

Kuřáci postávali dnes po 20:00 před pivovarem Monopol. "Zůstáváme, protože chceme podpořit poctivé podnikatele," řekl ČTK muž z hloučku. Pivovar hosty upozornil, že pokud zůstanou, hrozí jim pokuta, kterou budou muset uhradit ze svého.

K protestu se Monopol podle sládkové Martiny Valterové připojil, aby se pokusil zachránit pivovarnictví. "Jsme vyčerpaní. Pivo vyrábíme a potřebujeme ho prodat. Pokud tu nejsou hosté, neprodáme nic," řekla ČTK. "Respektujeme opatření, zavřeli nás, pak podruhé, aniž bychom to čekali. Počítali jsme s tím, že se otevře v lednu, najednou jsme se dozvěděli, že už teď. Museli jsme nakoupit suroviny na pivo, do kuchyně. Byli jsme natěšení a pak se najednou dozvíme, že se něco zhoršilo a že za to můžou restaurace," řekla ČTK.

Provozovatelé restaurací podle zveřejněného prohlášení respektují přijatá opatření v boji proti šíření koronaviru, ale vadí jim nekoncepčnost. "Pomalu, ale jistě tato chaotická nařízení naše živnosti likvidují. Systém podpory sice zachrání na čas pracovní místa, ale v dlouhodobém horizontu je udržitelnost našeho podnikání nemožná," uvedli v prohlášení provozovatelé 22 restaurací.