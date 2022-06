V Telči se turisté na opravené radnici dostanou i do sklepení a bývalé šatlavy

Telč (Jihlavsko) - V Telči se turisté na náměstí Zachariáše z Hradce nově mohou podívat do klenutého sklepení a bývalé šatlavy opravené radnice, odpočinout si mohou v radničním dvoře, kde vzniklo i zázemí pro cyklisty. Opravy historické budovy včetně vybavení stály 33 milionů korun, město na ně dostalo 25 milionů z evropského programu IROP. ČTK to řekl vedoucí městského odboru rozvoje Vladimír Švec.

Do opravené radnice se už vrátili úředníci i informační centrum, které je znovu v přízemí. V plném provozu je radnice od tohoto týdne. "Ještě se tady zabydlujeme," uvedl Švec.

Rekonstrukce areálu radnice začala na podzim 2020, netýkala se čelní fasády. Restaurátoři na ní budou pracovat letos. Minulý týden bylo postavené lešení, které zakrývá světlá síť. Tuto opravu dotuje program ministerstva kultury. "Bohužel nás to potká v létě, ale to prostě jinak nejde, fasáda se dá dělat jenom v teple," řekl Švec.

"Rekonstrukce radnice proběhla úplně v pořádku a tak, jak jsme ji naplánovali," řekl starosta Vladimír Brtník (ODS). Podotkl, že vedení města jen mrzí, že bude fasáda radnice směrem do náměstí pod sítí letos, kdy si Telč připomíná 30 let od zapsání svých památek do seznamu UNESCO. Na síť nechá město alespoň umístit velký nápis připomínající toto výročí.

Díky posledním dokončeným opravám bude na radnici volně přístupné sklepení, v němž dřív byly sklady. Muzeum Vysočiny tam podle Švece v nejbližších dnech připraví malou expozici o archeologických nálezech v Telči. Nově může sloužit k výstavám také přízemí bývalé šatlavy, která je v radničním dvoře. V její části vznikla i úschovna kol. Spodní část někdejší šatlavy se podle Švece v posledním desetiletí nedala využívat kvůli vysoké vlhkosti. Stavbaři teď dům kompletně odvlhčili.

Na upraveném dvoře radnice lidé najdou odpočinkové místo s lavičkami, konat se tam mohou i kulturní akce. Opravenou bývalou stodolou se dá projít do Seminářské ulice. Ve stodole jsou osazené stojany na kola a zásuvky umožňující dobití elektrokol, bude tam i kompresor. Nářadí na drobné opravy si cyklisté mohou půjčit v informačním centru.

V samotné renesanční budově radnice dostala o něco větší prostor obřadní síň, nové vybavení má informační centrum. Opravy se netýkaly pouze posledního třetího podlaží, které bylo rekonstruované v roce 2007.

Telč byla zapsaná do Seznamu světového dědictví UNESCO v prosinci 1992, spolu s Prahou a Českým Krumlovem. Byla to první tři místa v ČR, která se do prestižního seznamu dostala.