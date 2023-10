V Tel Avivu je prostřený stůl s 203 prázdnými místy na počest rukojmích Hamásu

Tel Aviv/Řím - Rodiny rukojmích držených hnutím Hamás v Pásmu Gazy dnes před Telavivským muzeem umění v centru města prostřely stůl se 203 volnými židlemi, píše web stanice BBC. Jde o připomínku prázdných židlí v izraelských domácnostech, kde rodiny usedají k večeři v předvečer svátku šabat. Stejnou pietní instalaci připravila židovská komunita v Římě.

Od krvavého útoku ozbrojenců Hamásu na Izrael uplynuly téměř dva týdny. Izraelským ozbrojeným složkám se v následujících dvou dnech po 7. říjnu podařilo islamisty vytlačit zpět do Pásma Gazy, příslušníci Hamásu s sebou však vzali asi 200 rukojmích, z toho podle BBC dvacet dětí a nejméně deset lidí starších 60 let. Mezi unesenými dětmi je nejmladšímu devět měsíců, třem jsou tři roky a jedné dívce čtyři roky.

Na stolech s bílými ubrusy v Tel Avivu byly lahve vína, číše, bílé talíře, chléb a na některých místech i dětské lahve.

Rodiny rukojmích naléhají na vládu Benjamina Netanjahua poté, co premiér souhlasil s tím, že třetí země mohou do Pásma Gazy dodávat humanitární pomoc před tím, než Hamás rukojmí propustí, píše server The Times of Israel (ToI). Netanjahu svolením reagoval na výzvy některých zemí a mezinárodních organizací, které poukazují na humanitární katastrofu, kterou v Pásmu Gazy způsobily izraelská blokáda, odvetné bombardování a nucené přesuny Palestinců ze severu na jih malého území.