Praha - Lidé mohou v těchto dnech spatřit na noční obloze pět z osmi planet sluneční soustavy. Večer je vidět Merkur a Mars, ráno před východem Slunce Venuše, Jupiter a Saturn. Možnost spatřit pět planet není častá kvůli Merkuru, který je krátce vidět několikrát do roka. Tentokrát je nejlépe pozorovatelný večer kolem 18:30. ČTK to dnes sdělil vedoucí Štefánikovy hvězdárny Tomáš Prosecký.

Sluneční soustava má osm planet, z nichž pět lze spatřit pouhýma očima bez dalekohledu. Zbývající Uran a Neptun jsou příliš daleko od Slunce a příliš slabé, takže je bez dalekohledu spatřit nelze.

"V těchto dnech nastává nepříliš častá situace, kdy je možno na obloze během jedné noci spatřit všech pět planet. Obvykle snadno pozorovatelné planety - Venuši, Mars, Jupiter a Saturn - v těchto dnech doplňuje nepolapitelný Merkur, který najdeme večer nepříliš vysoko nad západním obzorem," uvedl Prosecký.

Merkur je planeta nejblíže Slunci, kvůli tomu je i obtížně pozorovatelná. Většinu času se nachází v těsné blízkosti u slunečního kotouče a zcela zaniká v jeho záři. Merkur tak lze spatřit pouze několikrát do roka, v krátkých časových úsecích, kdy se dostane do největší úhlové vzdálenosti od Slunce. Taková situace nastala ve středu. Merkur obíhá okolo Slunce rychle, pozorovatelný tak bude jen několik málo následujících dní, uvedl Prosecký. V případě pozorování hvězdářským dalekohledem lze vidět podrobně povrch planety, Štefánikova hvězdárna má otevřeno od 18:00 do 20:00.

Kromě Merkuru lze na večerní obloze spatřit i Mars, který je pozorovatelný od loňského léta. Venuši, Jupiter a Saturn pak mohou lidé vidět na ranní obloze chvíli před východem Slunce, jsou nad jihovýchodním obzorem.

Letos bude možné Merkur spatřit ještě v listopadu. Planeta přejde 11. listopadu odpoledne před slunečním kotoučem. Takový jev lze sledovat zhruba jen třináctkrát za století. Naposledy byl v Česku pozorovatelný v květnu 2016, po letošním roce se tak opět stane až v listopadu 2032.