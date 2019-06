V Tbilisi se opět demonstruje, možná mohutněji než ve čtvrtek

Tbilisi - Asi pět až osm tisíc lidí přišlo dnes večer do centra Tbilisi před sídlo parlamentu na protivládní demonstraci. "Je to mnohem více než ve čtvrtek," napsala ruská agentura Interfax. Agentura DPA odhadla počet demonstrantů na 10.000, což podle ní přibližně odpovídá čtvrtečnímu protestu.

K přívržencům opozice se podle Interfaxu přidali studenti odmítající násilí jak ze strany režimu, tak jeho oponentů. "Dnešní protest se odehrává bez jakýchkoliv incidentů či výzev k násilí," dodala agentura.

Demonstranti požadují změnu volebního systému z většinového na poměrný a odstoupení ministra vnitra Giorgiho Gacharii, zodpovědného za rozehnání čtvrteční demonstrace. Zásah si vyžádal na 240 raněných, ze dvou třetin demonstrantů, a asi tři stovky zatčených.

Dav demonstrantů, rozzuřených návštěvou ruských poslanců, se ve čtvrtek večer pokusil vtrhnout do sídla parlamentu. Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová později označila Rusko za "nepřítele a okupanta" a naznačila, že v pozadí protestů stojí "pátá kolona" Moskvy. Naopak Moskva kritizovala radikální gruzínské politiky za to, co označila za "protiruskou provokací".

Gruzínská opozice dnes slíbila pokračovat v protestech, dokud nebudou splněny její požadavky v podobě odstoupení ministra vnitra, osvobození zadržených demonstrantů a vypsání předčasných parlamentních voleb.

Demonstrace si vynutily odstoupení předsedy parlamentu Irakliho Kobachidzeho z vládní strany Gruzínský sen, který dnešní demisí vyšel vstříc jednomu z požadavků demonstrantů.

Kvůli nepokojům v metropoli organizátoři prvního pochodu na obranu práv sexuálních menšin odvolali sobotní akci, beztak ohrožovanou výhrůžkami pravičáckých radikálů a nevolí mocné pravoslavné církve.