V Tatrách počasí zaskočilo turisty: teplota klesla pod nulu a napadl sníh

Varšava -Na polské straně Vysokých Tater napadl dnes první sníh a odpoledne teploty klesly pod nulu, což zaskočilo turisty, uvedla dnes na svém webu zpravodajská televize TVN 24.

"Je prima přivítat letošní zimu. Zimní sezona začíná," prohlásil před kamerou jeden z návštěvníků hor. Meteorologové ale soudí, že první sníh nejspíše vydrží jen pár dnů, a tak si fanoušci opravdové zimy budou muset ještě chvíli počkat.

"Dětem je zima, ale vypadá to moc hezky. Je to překvapení," řekla o sněhu Nalija z Ukrajiny, která se do polského hlavního zimního střediska v Zakopaném podívala poprvé v životě.

Ještě v úterý se v Polsku teploty místy blížily letním vedrům, ale již o pár dní později předpovědi slibovaly, že ani v nejteplejších chvilkách dne teploměry neukážou více než deset stupňů. "Dnes na vrcholu hory Kasprowy Wierch teplota klesla na tři stupně pod nulou - a pocitově kvůli silnému větru bylo ještě chladněji," uvedla stanice.

Slovenští meteorologové pro dnešek vydali výstrahu před silným větrem. "Do hor raději nechoďte," napsal list Sme na svém webu.