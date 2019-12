V taneční soutěži StarDance zvítězila herečka Khek Kubařová

Praha - V desáté řadě zábavního tanečního pořadu StarDance ...když hvězdy tančí dnes zvítězili herečka Veronika Khek Kubařová a tanečník Dominik Vodička. Ve finálovém večeru předvedli rumbu a tango, porotu ale především nadchl a dojal výkon Khek Kubařové ve volném stylu. Tančila na píseň Hany Hegerové Potměšilý host a při tanci ji i zpívala. Na druhém místě v soutěži skončil herec Matouš Ruml s tanečnicí Natálií Otáhalovou a třetí příčka patří rybáři Jakubu Vágnerovi, kterému k výkonu pomáhala tanečnice Michaela Nováková.

Fotogalerie

O pořadí na prvních třech místech pravděpodobně rozhodlo hlasování diváků, neboť po posledním bodování poroty byl na prvním místě Vágner, Khek Kubařová byla druhá a Ruml třetí.

Tři finálové páry dnes zatančily po jednom latinskoamerickém tanci, jednom tanci standardním a jako třetí předvedly tanec ve volném stylu. V pořadu se ještě znovu na parket vrátilo zbylých sedm párů, které soutěž postupně opouštěly. Ve free stylu si Vágner s partnerkou vybrali píseň All I Want For Christmas Is You a zatančili na ni příběh reflektující jeho velkou zálibu a životní náplň, tedy rybaření a cestování za ním. Ruml s Otáhalovou předvedli tanec s pantomimou. V druhé části večera, kdy soutěžící mohli předvést tanec dle svého výběru, si Khek Kubařová a Ruml vybrali volný styl, Vágner zvolil valčík.

Dvaatřicetiletá Veronika Khek Kubařová vystudovala herectví na Pražské konzervatoři. Jedním z absolventských představení byla Kytice Jiřího Suchého, díky které získala možnost hrát v divadle Semafor. Po absolvování konzervatoře se ale její stálou scénou stalo Městské divadlo v Mladé Boleslavi, kde mimo jiné hrála s dalším finalistou soutěže Rumlem titulní role v dramatu Romeo a Julie. Ve filmu debutovala rolí Darji v Rafťácích. Od 1. ledna 2015 je členkou souboru Dejvického divadla.

Zatímco z řad celebrit se účastní soutěže StarDance vždy nové tváře, tanečníci se střídají. V deseti řadách se již objevilo 88 osobností, profesionálních tanečníků bylo 49, z nichž někteří tančili pouze jednou, jiní dokonce čtyřikrát. Z dnešních tří dvojic nebyl do dneška ve finále nikdo. Každý ze soutěžících za půl roku příprav a vystoupení natrénoval na 700 hodin tance, kostymérky ušily stovku kostýmů.

Kromě tří finalistů v desáté řadě soutěžili ještě biatlonistka Gabriela Koukalová, která nedávno ukončila sportovní kariéru, youtuber Karel Kovář, známý jako Kovy, herec Miroslav Hanuš, moderátorka Nora Fridrichová, hudebník Ondřej Ládek, známý pod pseudonymem Xindl X, zpěvačka Tonya Gravesová a spisovatelka Radka Třeštíková. Před začátkem soutěže bookmakeři favorizovali Koukalovou a Rumla, před finále sázkové kanceláře favorizovaly Rumla a Khek Kubařovou.