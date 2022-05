V Tančícím domě jsou vystaveny originály Saudkova komiksu Muriel a andělé

Praha - Originální kresby komiksu Muriel a andělé, který Kája Saudek vytvořil podle scénáře Miloše Macourka, vystavuje Galerie Tančící dům. Saudkova rodina se rozhodla pro vystavení 130 původních kreseb pár měsíců poté, co Nejvyšší soud potvrdil, že kresby patří jí, a nikoliv sběrateli Tomáši Šmídkovi. Komiks byl po celou dobu soudního sporu od roku 2014 v policejní úschově. Kromě komiksu výstava zahrnuje desítky dalších Saudkových maleb a grafik.

U soudu vyplynulo, že originál byl desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Podle jeho příbuzných dostal komiks od Saudka jako záruku za půjčení peněz. Saudkovi přátelé ale uvedli, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal. Originál komiksu byl v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let znám.

Po Helmichově smrti jeho příbuzní prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil Šmídek. Komiks chtěl následně vydražit, ale před aukcí dílo zabavila policie na základě trestního oznámení Saudkovy rodiny.

Ikonický titul českého komiksu, příběh krásné a odvážné Muriel, jejích mocných souputníků z budoucnosti i proradných současníků v čele s generálem Xeronem, měl být honosnou ouverturou kolosálního díla: plány autorů zahrnovaly koncem 60. let celý tucet rozsáhlých kreslených příběhů. Euforii pražského jara, v niž Saudek s Macourkem tvořili, zarazil vpád armád Varšavské smlouvy. Použitý výtvarný formát, výrazy a podoby postav, skryté významy kreseb, ale především evidentní odkaz na západní kulturní kontext se tak staly nastupujícímu režimu trnem v oku. Přestože publikace komiksu byla původně odsouhlasena, režim vydání komiksu zamítl.

O 20 let později se objevily tiskařské podklady připravené v roku 1969 k původnímu plánovanému vydání. Komiks tak v roce 1991 mohl vyjít – byť s nepůvodní obálkou, neboť ta originální v nálezu nebyla. Původní originální kresby ale zůstávaly ztraceny. O dalších 20 let později se však objevily, Kája Saudek sám je již však nespatřil, neboť tou dobou několik let ležel v kómatu. Murielin příběh tak dokončila jeho rodina, která vyhrála soudní spor a nyní kresby vystavila. Návštěvníci je najdou v podzemní trezorové místnosti v Tančícím domě.

"Album Muriel a andělé zřejmě představuje vůbec nejzásadnější dílo českého komiksu. Nikdy předtím ani potom zde nevznikla práce, která by byla svou progresivitou, ambiciózností a výtvarnou suverenitou podobně srovnatelná s tím nejzajímavějším, co se souběžně rodilo v západní Evropě a ve Spojených státech," říká k výstavě historik komiksu Tomáš Prokůpek. "Kdyby ovšem tento komiks vyšel už v roce 1969 v zamýšlené podobě a rozsahu a kdyby na něj navázaly další plánované díly, bezpochyby by katapultoval Československo na mapu komiksově vyspělého světa," míní.